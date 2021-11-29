В законе «О безналичных расчетах» установлен лимит для расчетов бумажными деньгами. Такое заявление последовало в ходе обсуждения соответствующего законопроекта на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В розничной торговле лимит для наличных расчетов составит 4 тыс. манат, в медучреждениях услуги на сумму свыше 500 манатов будут также оплачиваться в безналичной форме. Продажа автомобилей также будет производиться безналичным способом. Доля наличности в общем объеме денежной массы косвенным образом характеризует национальную специфику экономических систем. Так, в еврозоне эта доля в последние годы снизилась до 9%, в США — до 7%, в России наличные деньги составляют свыше 20% в общем объеме расчетов. Не лучше ситуация в нашей стране.

«Наличные расчеты в Азербайджане все еще составляют 40 процентов от общего объема платежей, тогда как в западных странах максимальное значение упомянутого показателя не превышает 1 процента, остальные 99 процентов – безнал», — сообщил редакции # экс-министр финансов, профессор Салех Мамедов. По его мнению, это проблема, с который мы можем столкнуться также в процессе цифровой трансформации валюты.

Развитие безналичного оборота, которому теперь косвенно будет способствовать государство, очень полезно и для граждан, и для банковской системы, и для экономики в целом, считает он. Самая очевидная выгода, особенно если учитывать статистические масштабы, заключается в следующем: рост безналичного оборота постепенно переводит средства населения из домашних кубышек на банковские счета. В результате увеличивается объем фондирования, что позволяет банкам выдавать больше кредитов, зарабатывая проценты себе и клиентам, положившим в банк свои деньги.

Кроме того, перевод денег на банковские счета делает более удобным и доступным для граждан целый спектр банковских услуг. Имея расчетные счета с остатками, а также историю отношений с клиентами, банки получают новые возможности для продаж других продуктов.

Впрочем, невысокий уровень безнала в стране говорит о недостаточном развитии финансового рынка, недоверии к финансовым институтам и значительной роли теневого сектора. А ведь оборот наличных денег сокращается во всех развитых странах. И обычно это происходит естественным путем. В тех же странах, где велика роль теневой экономики, естественная тенденция иногда подкрепляется административными ограничениями. Например, законодательные лимиты для наличного оборота существуют в Италии или Мексике. В этом же ряду оказалась и наша страна.

Комментируя изменения в законе «О безналичных расчетах», юрист и финансист Акрам Гасанов сказал, что не видит в них логики: «Таких лимитов у нас еще не было и решение вступает в силу с нового года. Итак, с нового года покупки сверх лимита можно совершать только по карте, но здесь предусмотрены и исключения. Скажем, лимит на мебель и бытовую технику составляет 10 тысяч манатов. На самом деле все это странно, ведь кто отоваривается в магазине сразу на 4 тыс. манатов?! Словом, суть решения не совсем понятна».

В свою очередь экономист Натиг Джафарли уверен в положительных перспективах лимита на бумажные деньги и видит в этом меру по выводу нашей экономики из тени. «Но для успешной реализации решения следует все же использовать стимулирующие, а не административно-наказуемые подходы, — говорит он. – В нашем же случае население постарается обойти новый закон. В то же время правительство могло бы простимулировать безналичный расчет, увеличив возврат части НДС на товары, приобретаемые безналом с 15-ти до 30 процентов».

Он также считает, что безналичные продажи автомобилей будут действовать лишь в автосалонах, поскольку частные физические лица, продающие авто, могут попросту не иметь банковской карты.