Бундесвер готовится к чрезвычайно ситуации в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии. Как сообщило в пятницу, 13 ноября, издание Spiegel Online, инспектор Объединенных сил обеспечения бундесвера генерал-лейтенант Мартин Шеляйс намерен максимально быстро мобилизовать до 12 тыс. военнослужащих для поддержки перегруженных клиник и местных органов здравоохранения. Военные будут оказывать помощь в проведении бустерной вакцинации и расширении экспресс-тестов в домах престарелых и больницах.

По данным издания, к концу ноября число военнослужащих задействованных в борьбе с пандемией составит до шести тысяч человек, к Рождеству их число должно удвоиться. На сегодняшний день за помощью военных уже обратились федеральные земли Бавария, Саксония и Тюрингия. Как напоминает Spiegel Online, во время наиболее критических этапов пандемии в Германии — зимой 2020 и весной 2021 года – помощь органам здравоохранения оказывали до 10 тыс. военнослужащих.

В кризисном штабе бундесвера считают, что, основываясь на опыте распространения коронавируса в Германии, могут довольно точно предсказать развитие ситуации. По их расчетам, четвертая волна пандемии достигнет пика в стране на Рождество. Улучшение ситуации стоит ожидать не ранее начала февраля. (DW)