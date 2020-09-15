Для Беларуси подготовили «план Маршалла»

Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) подготовили так называемый «план Маршалла» для Беларуси. Об этом, по информации Агентства Анадолу, журналистам сообщил глава канцелярии президента Польши Михал Дворчик.

По его словам, программу от имени группы на ближайшем заседании Европейского совета представит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это проект и предложение ряда действий, главным образом экономических, которые будут предложены Беларуси, если будут проведены повторные и справедливые выборы», — пояснил Дворчик.

Пресс-секретарь добавил, что 17 сентября в Вильнюсе пройдут межправительственные консультации Польши и Литвы, одной из центральных тем которых станет ситуация в Беларуси.