Фонд Маршалла опубликовал отчет: «Парламентские выборы в Грузии 2024 года: оценка предвыборных рисков».

Он подготовлен старшим вице-президентом Лорой Торнтон.

В преддверии октябрьских выборов Грузию ожидает «токсичная среда долгосрочных рисков», говорится в документе.

Торнтон прогнозирует «политическое насилие» и аресты оппонентов властей, а также проблемы, связанные с легитимностью выборов.

Она отмечает, что роль СМИ и наблюдателей за выборами будет ограничена после принятия закона об иноагентах.

Документ содержит рекомендации по снижению рисков для гражданского общества в Грузии. Отдельно — рекомендации международному сообществу.

В первую очередь это усиление поддержки наблюдателей на выборах и независимых медиа-проектов. Одновременно Торнтон выступает за присоединение ЕС к американским санкциям для чиновников «Грузинской мечты» и приостановку статуса кандидата ЕС для Грузии, пока не будут проведены реформы.