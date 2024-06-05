Фонд Маршалла опубликовал отчет: «Парламентские выборы в Грузии 2024 года: оценка предвыборных рисков».
Он подготовлен старшим вице-президентом Лорой Торнтон.
В преддверии октябрьских выборов Грузию ожидает «токсичная среда долгосрочных рисков», говорится в документе.
Торнтон прогнозирует «политическое насилие» и аресты оппонентов властей, а также проблемы, связанные с легитимностью выборов.
Она отмечает, что роль СМИ и наблюдателей за выборами будет ограничена после принятия закона об иноагентах.
Документ содержит рекомендации по снижению рисков для гражданского общества в Грузии. Отдельно — рекомендации международному сообществу.
В первую очередь это усиление поддержки наблюдателей на выборах и независимых медиа-проектов. Одновременно Торнтон выступает за присоединение ЕС к американским санкциям для чиновников «Грузинской мечты» и приостановку статуса кандидата ЕС для Грузии, пока не будут проведены реформы.
- «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (German Marshall Fund of the United States, GMF) — американский аналитический центр, основанный в 1972 году и посвящённый сотрудничеству между США и Европой. Штаб-квартира фонда находится в Вашингтоне. (NewsGeorgia)