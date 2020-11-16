«Для армян нет перспективы устраивать партизанскую войну на территории Азербайджана»

Вчера помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о том, что Азербайджан из «гуманных соображений» дал еще 10 дней армянской стороне для полного выхода из Кельбаджара.

Однако уже сейчас идут сообщения о том, что в Кельбаджаре группа вооруженных армянских радикалов не собирается покидать территорию, и намерена вести партизанскую войну, спрятавшись в лесах. Наряду с этим российские и армянские телеграмм каналы сообщают, что в Агдаме между армянскими военными и российскими миротворцами даже произошла перестрелка.

Комментируя # вопрос нежелания армянских военных покидать территории обговоренных в соглашении районов, российский военный эксперт Игорь Коротченко, сказал, что точной информации по армянским вооруженным силам, которые отказываются уходить с территорий, у него нет.

«У меня, к сожалению, на этот счет нет точной информации. Тем не менее, Армения в лице ее премьер-министра взяла на себя обязательства, что армянские вооруженные формирования покинут Кельбаджар, Лачин и Агдам в заданный срок. Официальный Баку проявил акт гуманизма, продлив время до 25 ноября. До этого срока на территории Кельбаджара не должно оставаться ни армянское войско, никакие вооруженные формирования. Территории переходят под полный контроль Азербайджана», — сказал эксперт.

Эксперт также добавил, что ставить под сомнения эти соглашения не имеет смысла, так как сразу после восстановления территориальной целостности, на армяно-азербайджанской границе будут развернуты подразделения пограничников.

«Если кто-то, намерен заниматься террористической деятельностью, оставшись в лесах, то эти люди будут объявлены вне закона и уничтожены силами правопорядка Азербайджана. Для этих людей нет никакой перспективы, устраивать партизанскую войну на территории Азербайджана», — подчеркнул он.

Военный эксперт, говоря о столкновениях между миротворцами и армянскими вооруженными формированиями, добавил, что нужно исходить из базовых принципов.

«Есть обязательство Армении вывести свои вооруженные силы с тех территорий, которые указаны в документе. Их дальнейшее нахождение на этих территориях будет незаконным и бесперспективным для них. Если какие-то люди, попытаются там вести партизанскую деятельность, с ними поступят, как с международными террористами — они будут уничтожены», — добавил он.

По словам аналитика, по соглашению, армянские войска из районов должны выводить не российские миротворцы, этим должно заниматься правительство Армении.

«Это четко зафиксировано в трехстороннем соглашении. Что касается российской миротворческой миссии, она будет заключаться в стабилизации процесса и содействовать процессу вывода армянских войск. То есть, недопущение столкновений и безопасное проживание мирного гражданского населения Карабаха. Российский миротворческий мандат будет выполнен в полном соответствии с требованиями, функции миротворцев четко прописаны. Территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлена и не ставится под сомнение никем, за исключением некоторых идиотов в Ереване», — резюмировал он.