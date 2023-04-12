Президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, потому что до сих пор верит, что может сокрушить Украину.

Как передает # со ссылкой на CNN, об этом заявил директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Во время выступления в университете Райса директор ЦРУ рассказал, что запланированное контрнаступление Украины очень важно, ведь именно прогресс ВСУ на поле боя, скорее всего, сформирует перспективы для переговоров.

«Настоящие страны дают отпор. Путин глубоко ошибался в своих предположениях по Украине до войны», — отметил Бернс.

Он добавил, что продолжение дальнейшей поддержки Украины со стороны США очень важно, в том числе путем обмена разведданными.