В Бурсе, культурной столице тюркского мира 2022 года, прошла встреча на тему «Нематериальное культурное наследие в музеях тюркского мира», сообщает #.

Ширин Меликова, директор Азербайджанского национального музея ковра, также приняла участие в Неделе музеев тюркского мира, которая ежегодно проводится в разных странах с целью расширения связей, обмена информацией и опытом, сотрудничества между странами тюркского мира. Ширин Меликова выступила с докладом «Возрождение и популяризация искусства ковроткачества, культурного наследия тюркского мира, в Азербайджанском национальном музее ковра». Она подчеркнула, что это масштабное мероприятие предоставило тюркским народам прекрасную возможность ознакомиться с историей, культурой, традициями друг друга, наладить новое сотрудничество и подписать соглашения о совместных проектах. Ширин ханум с большой гордостью и радостью также отметила в своем выступлении, что следующая Неделя музейного объединения ТЮРКСОЙ пройдет в Шуше, культурной столице тюркского мира 2023 года.

На встрече также выступили специалисты и руководители музеев из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра, Сербии, Македонии, Венгрии, Афганистана, Ирака, Тувы и Татарстана. Они подчеркнули важность мероприятия высокого уровня, совместно организованного Министерством культуры и туризма Турции, Национальным комитетом Турции по делам ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и столичным муниципалитетом Бурсы.