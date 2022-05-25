Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова совершила 10-дневный визит во Францию по приглашению филиала Дома мировых культур – Французского центра нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Франции, сообщает #.

Эта международная организация, которая вносит важный вклад в популяризацию нематериального культурного наследия и защиту культурного разнообразия, организует специальные программы для людей, работающих за границей и играющих роль в установлении культурных связей с Францией.

Учитывая расширившееся в последние годы сотрудничество Азербайджанского национального музея ковра с французскими учреждениями культуры, в этом году Ширин Меликова представляла нашу страну в рамках специальной программы, подготовленной в соответствии со сферой ее деятельности.

По профилю возглавляемого ею музея Ширин ханым ознакомилась с экспозициями и фондами действующих в Париже, Лионе и других городах Франции музеев, реставрационных центров, а также центров текстиля и декоративно-прикладного искусства, где применяются старинные методы работы.

Также она получила интересную информацию об одном из самых известных музеев мира — Лувре, Национальной консерватории кружевной мастерской, где изготавливаются красивейшие кружевные произведения, богатом опыте лаборатории ковров и гобеленов «MobilierNational», которая с XVII века до сих пор хранит не имеющую аналогов в мире коллекцию.

Были проведены плодотворные встречи с их руководителями, официальными лицами, а также представителями Министерства культуры Франции для обсуждения вопросов взаимного сотрудничества. Все это важно с точки зрения дальнейшего расширения азербайджано-французских культурных связей, развития сотрудничества с французскими музеями и разработки совместных проектов, создания новых возможностей для их реализации.