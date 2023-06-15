Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что одна неделя соблюдения питания с ограничением по времени может снизить уровень глюкозы в крови и потенциально предотвращает прогрессирование диабета 2 типа. Исследование представлено на ENDO 2023, ежегодном собрании эндокринного общества в Чикаго.

Раннее питание с ограничением по времени (eTRF) предполагает, что человек съедает большую часть калорий в первые шесть-восемь часов после пробуждения. В новом исследовании ученые разделили 10 участников на две группы: первая потребляла 50% калорий за сутки до 16 часов дня, а вторая — 80% калорий до 13 часов. Спустя семь дней группы поменялись местами.

Вес участников был стабильным на протяжении всего исследования. Ученые обнаружили, что употребление большей части калорий в начале дня сократило время, в течение которого уровень сахара в крови был повышен, тем самым улучшив метаболическое здоровье участников.

Эти данные свидетельствуют о том, что eTRF может за неделю улучшить контроль уровня глюкозы в крови независимо от веса. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять истинную пользу такой диеты.