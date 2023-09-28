Известный футбольный сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футбольных тренеров за всю историю игры. На первое место, что не удивительно, британское издание поставило своего соотечественника – Алекса Фергюсона.

За ним расположились голландцы Ринус Михелс и Йохан Кройфф. Из действующих наставников выше всех Пеп Гвардиола – на пятом месте. Любопытно, что первую десятку замкнул Валерий Лобановский, которого составители рейтинга посчитали пионером в развитии футбольной статистики, так как он был одним из первых, кто уделял игровым цифрам очень большое внимание. (sovsport.ru)