Избранный президент Дональд Трамп любит McDonald’s и KFC, но по мере приближения к 80 годам близкие к нему люди решили, что пора вмешаться.

Бывший врач Дональда Трампа однажды признался, что в рамках тайной операции по улучшению здоровья избранного президента он подмешивал в его картофельное пюре цветную капусту.

«Упражнения так и не прижились, как мне хотелось бы», — сказал доктор Ронни Джексон, служивший трем президентам. «Но мы работали над его диетой — делали мороженое менее доступным, добавляли цветную капусту в пюре»,— признается Джексон.

Говорят, что Трампу было трудно отказаться от постоянного рациона из обработанных пищевых продуктов и газированных напитков, но поскольку он приближается к 80 годам и ему предстоит провести еще четыре года в Белом доме, друзья и семья начали срочное вмешательство.

Его жена Мелания и Роберт Кеннеди, которого Трамп выбрал на пост министра здравоохранения, «объединились», чтобы понизить уровень холестерина у [Трампа].

«Поменьше биг-маков и KFC, побольше постного белка, салатов и овощей для энергии и улучшения общего самочувствия», — сообщил New York Post один из источников в команде Трампа.

▪️«Мелания иногда готовит семейные ужины в Trump Tower для президента и их сына Бэррона», — утверждает источник. «Она также пытается ему привить более здоровое питание», — добавил собеседник.

Бывшая модель также сообщила мужу, что десерты в резиденции супругов Мар-а-Лаго во Флориде строго запрещены.

В минувшие выходные Роберт Кеннеди был сфотографирован на борту частного самолета Трампа с едой из «Макдо****дса» и кока-колой с неловкой гримасой на лице.

В недавнем интервью Кеннеди назвал фастфуд, употребляемый на борту самолета Трампа, «просто ядом» и «несъедобным». Один из источников, близких к Трампу, предположил, что фотография была инсценирована, чтобы «задобрить либералов», и усомнился в том, что Кеннеди действительно ел «Биг Мак». «Роберт Кеннеди — сторонник здорового образа жизни и отказа от переработанных продуктов. Он ненавидит фастфуд», — заявили они. «Вероятно, он его не ел»

Согласно прошлогодней записи о регистрации Трампа в полиции Нью-Йорка, его рост составляет 6 футов 3 дюйма (1 м. 90 см), а вес — 215 фунтов (97 кг), что, согласно индексу массы тела, рассчитанному Центром по контролю и профилактике заболеваний США, относит его к категории людей с избыточным весом, граничащим с ожирением.

Кори Левандовски, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, рассказал, что его босс обычно не ест по 14-16 часов, а затем ужинает в Макдо****дсе двумя биг-маками, двумя сэндвичами с рыбой и маленьким шоколадным молочным коктейлем — всего 2 430 калорий.

«На борту самолета Trump Force One было четыре основных группы продуктов: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, пицца и диетическая кола», — пошутил он.

Дана Уайт, глава Ultimate Fighting Championship и давний друг Трампа, сказал, что за все годы знакомства с ним Трамп ни разу не пил воду, только колу.

Джексон, который также является представителем 13-го округа Техаса, сообщил, что у Трампа «невероятно хорошие гены» и «если бы он придерживался более здорового питания в течение последних 20 лет, он мог бы дожить до 200 лет». (The Times)