Дешевая нефть – не приговор

В политических и экспертных кругах все чаще звучат заявления о новом экономическом пути, уготовленном стране в посткризисный период. По аналогии с прошлым падением нефти, текущий обвал котировок черного золота сопровождается рассуждениями о переходе экономики на рельсы развития ненефтяных отраслей.

И если прошлый кризис, опустивший стоимость барреля Brent в три раза – cо $106,89 в январе 2014 до $47,34 в октябре 2015 года и до $31,33 – в январе 2016 года, позволил котировкам подняться до средних величин в $65 долларов, текущий кризис привел дополнительно к новой просадке индексов, остановившихся на отметке $34,33 в ходе последних торгов на лондонской бирже ICE в среду, 27 мая.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило среднесрочный прогноз цен на нефть до $45–65 с $50–70 за баррель. «Широкий прогнозный диапазон отражает наше мнение о том, что цены на нефть останутся высоко волатильными при возможности их выхода за пределы как верхней, так и нижней границы диапазона. Геополитические вопросы или попытки корректировать объемы предложения на рынке странами ОПЕК+ также будут способствовать колебаниям цен», — говорится в последнем отчете агентства. Moody’s понизило краткосрочные прогнозы для цен на нефть марки Brent в текущем году до $35 и $45 за баррель соответственно. По данным агентства, ребалансировка нефтяного рынка и восстановление спроса займут время, однако цены на нефть поднимутся до $45–65 за баррель в среднесрочной перспективе.

По данным экономистов, ситуация в отечественной экономике выглядит значительно хуже, чем это было в результате обвала нефтяных цен пятью годами раньше. Ведь в результате прошлого снижения котировки опустились с пиковых показателей. В то же время расчеты экономистов показывают, что если в текущем году средняя цена барреля нашей нефти упадет до $45, с профицитом платежного баланса можно попрощаться, он упадет до нуля. В то же время падение цен до $40 обещает дефицит платежного баланса и девальвационное давление на национальную валюту. Бюджетные трансферты из ГНФАР уже понизились за последние шесть лет с прежних $10,3 млрд до $6,8 млрд в текущем году, плюс ко всему наблюдается двукратное снижение валютных резервов Центробанка — $6 млрд 401,7 млн на 30 апреля 2020 года против $15 млрд в канун предыдущего нефтяного кризиса. Существенное, свыше $4 млрд сокращение профицита текущих операций платежного баланса, двукратное снижение положительного сальдо торгового баланса и доходов Госнефтефонда.

Текущие обстоятельства говорят о снижении иммунитета экономики к падению нефтяных индексов, а заявления об переходе в постнефтяную эпоху звучат на этом фоне более убедительно. «В посткризисный период экономика Азербайджана должна поменять вектор развития, перейти на новый этап — сказал # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов. – Экономическое будущее страны не имеет иной альтернативы. Сегодня мы переживаем второй за пятилетие обвал нефтяных индексов, и чтобы защититься от нестабильности на сырьевых рынках, новой, третьей по счету волатильности котировок «черного золота», нужна специальная государственная программа, способная обеспечить нужные темпы развития ненефтяных секторов».

Собеседник уверен, что возможности реализации системных мер упираются в гарантированное финансирование государственной программы на уровне 20% валютных резервов, или $10 млрд, которые пойдут, главным образом, на создание сотен малых и средних предприятий во всех регионах страны. В то же время для преодоления последствий кризиса видится необходимость в привлечении максимальных объемов иностранных капиталовложений, однако интерес заморских инвесторов требует отдачи и адекватных прибылей. Добиться этого можно, освободив на десятилетие созданные за счет иностранных инвестиций производственные предприятия от всех налогов, — уверен Юсифов. В то же время ученый предлагает повышать конкурентные способности местных субъектов экономической деятельности.

«Разумеется, такие масштабные меры упираются в развитие внутреннего кредитования по линии коммерческих кредитно-финансовых организаций, которые на текущий момент не кредитуют реальный сектор экономики. Так, за последние восемь лет кредитная нагрузка на приоритетные сферы экономики – сельское хозяйство, промышленность и строительство облегчилась с 10 до 4 процентов», — по мнению Юсифова, упомянутая проблема требует решения, поскольку без доступа к внутреннему кредитованию по линии местных банков текущие и будущие государственные проекты не будут отличаться эффективностью.

Общепризнано, что снижение нефтяного фактора в государственном бюджете является одной из основных целей экономической политики. На уровне экспертов и практиков отмечается два пути достижения этой задачи, заключающиеся, с одной стороны — в увеличении доли ненефтяного сектора в бюджете, с другой — оптимизации бюджетных расходов. Речь о текущей минимизации несущественных бюджетных трат.