Члены парламентской оппозиционной фракции «Единое национальное движение» — объединенная оппозиция «Сила в единстве» в составе девяти человек заявили о прекращении голодовки после того, когда узнали, что экс-президент Михаил Саакашвили готов перейти из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори и начать принимать пищу.

Как передает Грузия Онлайн, об этом заявил на брифинге депутат Акакий Минашвили.

«Несколько минут назад мы услышали заявление Ники Гварамии — адвоката третьего президента Грузии, в котором очень четко и ясно президент Саакашвили заявил, что согласен перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку. Исходя из этого, мы прекращаем голодовку», — сказал Минашвили, который вместе с коллегами голодал с 14 ноября.

Ранее реанимобиль с Саакашвилии покинул тюремную больницу и направился в военный госпиталь.