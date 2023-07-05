Члены муниципального совета Оркнейских островов в Шотландии поддержали предложение о необходимости пересмотра отношений с правительствами в Эдинбурге и Лондоне и возможном выходе из состава Великобритании., об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

За эту идею проголосовали 15 депутатов, в то время как против выступили всего 6 законодателей.

«Настало время для властей отнестись к нам серьезно. Мы должны изучить все имеющиеся у нас опции. У нас много возможностей, мы даже можем получать деньги напрямую из Минфина в Лондоне и сами заботиться о своем будущем. Нас подавляли, и мы все знаем, что нам есть что сказать о дискриминации в отношении нашего сообщества со стороны правительств. Мы все знаем, насколько меньше мы получаем по сравнению с другими архипелагами [Шотландии]», — заявил глава местного совета Джеймс Стокан. В качестве основных проблем островных властей он обратил внимание на трудности с паромным сообщением архипелага с материковой частью Шотландии и нехватку бюджетного финансирования.

Как отметила Би-би-си, теперь чиновники региональной администрации должны будут составить отчет о возможных формах управления Оркнейскими островами. В частности, речь идет о возможности воссоединения с Норвегией или же получения статуса коронных земель, как Нормандские острова в проливе Ла-Манш, или заморской территории Соединенного Королевства по типу Фолклендских островов. Предполагается, что по итогам голосования на Оркнейских островах будет создана консультативная группа по конституционной реформе.

В 2017 году местный совет также выступил за то, чтобы провести анализ возможных вариантов получения большей автономии региона без объявления независимости Оркнейских островов. По следам обсуждений был опубликован официальный доклад о различных способах управления островами, однако он не содержал конкретных рекомендаций.

В настоящее время совет Оркнейских островов состоит из 19 независимых политиков, которые не являются членами какой-либо партии, и двух представителей «зеленых». В 2014 году на референдуме о выходе Шотландии из состава Великобритании 67% жителей Оркнейских островов, участвовавших в голосовании, выступили за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.