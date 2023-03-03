На депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина, выложившего в интернет видео, где он с лапшой на ушах смотрит послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, составлен административный протокол по статье о дискредитации армии. Материалы в четверг, 2 марта, поступили в суд города Новокуйбышевск, следует из судебной картотеки. Заседание суда назначено на 7 марта.

Михаил Абдалкин 2 марта сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что дело заведено за «то самое видео». «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», — добавил он. Депутат сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание Путина по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — прокомментировал видео Абдалкин.

Ранее Самарская областная дума вынесла Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты предложили исключить его из партии, а также попросили правоохранительные органы и прокуратуру дать юридическую оценку его поступку. 1 марта Абдалкина вызвали в полицию.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля вновь обвинил страны Запада и Украину в «обмане», «колониализме» и «неолиберальных тоталитарных ценностях», подчеркнув, что российское вторжение в Украину было вынужденным. (DW)