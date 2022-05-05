«С 2017 года в Азербайджане пенсионное обеспечение ужесточилось».

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Али Масимли сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что в Азербайджане демографическая ситуация изменилась: «Сократилось количество семей с пятью и более детьми. Мы должны пересмотреть понятие многодетной семьи».

Депутат подчеркнул, что за последние 30 лет пенсионный возраст не сильно изменился: «За 30 лет продолжительность жизни увеличилась на 2 года. В Азербайджане пенсионный возраст для мужнин должен составлять 63 года, для женщин – 60 лет».