Депутат: Минеральные воды Карабаха не уступают знаменитой воде Карловых Вар

Более 30 источников, расположенных на берегах реки Тертер на высоте 2000-2400 метров над уровнем моря, по своим целебным свойствам не уступают “Истису”.

Об этом заявил экономист, депутат ММ Али Масимли, говоря о потенциале и путях развития туризма на освобожденных территориях. В интервью сайту Publika.az депутат добавил, что, по отзывам специалистов, химические свойства минеральных вод на ос вобожденных территориях практически идентичны по составу со знаменитой водой чешского курорта Карловы Вары, а по некоторым показателям даже превосходят ее.

Saxta.info выяснял, было ли это заявление депутата обоснованным.

Прежде всего, отметим, что в Карабахе около 120 источников минеральной воды, имеющих лечебное значение. Только в Лачин-Кяльбаджарском регионе 63 источника. В целом 39,6% запасов минеральной воды Азербайджана приходится на освобожденные от оккупации территории.

Среди минеральных источников на освобожденных территориях Азербайджана самым известным является источник “Истису” в Кяльбаджаре. Минеральная родниковая вода “Истису” гипертермальная, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридо-натриевая, углекислогазированная. Первые химические анализы в воды в источнике, состоящем из 12 ключей, были проведены в 1927 году. Температура воды достигает 74 градусов на поверхности и до 90 градусов на глубине. В термальных водах минерализация составляет до 0,7 грамм\литра, а в холодных-более 3 грамм\литра. В ее составе литий, бром, йод, серебро, фосфор, цинк, медь, никель, магний, железо и т. д. В литре «Истису» содержится 2-7 граммов минералов.

Эта вода эффективна при лечении желудочно-кишечных, метаболических расстройств, нервной системы, органов движения, гинекологических, урологических заболеваний. Также ее соли применимы при лечении хронических запоров, заболеваний печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта. Ученый-химик Э.Э.Карстенский, исследовав минеральные воды в Кяльбаджарском районе, отметил, что источник «Истису» по своей лечебной ценности лучше минеральной воды Карловых Вар в Чехии. Академик Мирали Гашгай считал, что “Истису” по химическому составу и целебным свойствам идентична воде чешских Карловых Вар, и даже превосходит ее.

Попутно с минеральными водами “Истису” из недр земли выделяется большое количество углекислого газа, который используется в процессе ее бутилирования. Высокое содержание углекислого газа в воде позволяет комфортно экспортировать ее в другие страны.

По расчетам, ежегодно “Истису” выдает 3 млрд. 963 млн. литров воды. Предприятия по розливу воды способны бутилировать только 22 миллиона литров этого объема. Оставшиеся 3 миллиарда 941 миллион 316 тысяч литров неиспользуются. Эксперты говорят, что эти водные запасы, при надлежащей утилизации, могут приносить более 630 миллионов манатов в год.

Начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев сообщил прессе, что в курортно-санаторном комплексе, построенном в “Истису” в советское время, лечились 50 тысяч человек в год. Завод минеральной воды производил 800 тысяч литров в день. Начальник службы сказал, что минеральная вода “Истису” принесет большую прибыль в бюджет. По его словам, минерально-сырьевая база термальных вод здесь составляет 5 миллиардов долларов (8,5 миллиарда AZN) в год. Али Алиев добавил, что в период оккупации Кельбаджара (2 апреля 1993 — 25 ноября 2020 гг.) армяне не только нанесли материальный ущерб комплексу «Истису», но и экспортировали за рубеж большое количество минеральной воды.

Источники минеральной воды в Лачинском районе в основном теплые. Они имеют гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-магниево-кальциевые свойства аналогичные “Нарзану”. Газированная естественным образом эта вода содержит 2-3 грамма минеральных солей на литр. Она полезна при лечении желудочно-кишечных заболеваний, особенно язвы желудка, хронического гастрита, заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, хронического панкреатита.

Аналогичными параметрами обладает вода из источника “Туршсу” в Шуше. Именно благодаря этому источнику в 70-х годах прошлого века в Шуше была открыта туристическая база “Туршсу”, быстро завоевавшая популярность на территории бывшего СССР.

Минеральные Воды Карловых Вар также гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые по химическому составу. Используется 13 из 132 источников. Температура воды в пределах 30-72 градусов. Содержит натрий, кальций, магний, сульфаты, хлориды и другие химические вещества. В 1 литре воды «Карловы Вары» содержится 6,4 грамма минералов. Она полезна при заболеваниях желудочно — кишечного тракта, желчного пузыря, поджелудочной железы, нормализует работу печени, улучшает обмен веществ и стабилизирует уровень сахара в крови. Кроме того, эффективная при лечении пародонтоза термальная вода Карловых Вар укрепляет иммунную систему, обеспечивает костную и хрящевую ткани человека полезными микроэлементами.

В свете вышесказанного Saxta.info приходит к заключению, что заявление депутата Али Масимли является обоснованным.

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