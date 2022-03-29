Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин извинился за свои слова об Азербайджане.

Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я приношу, безусловно, извинения всем, кто был испуган или обижен, или оскорблен, как в России, так и в Азербайджане, так и в Армении, так и в других странах, моими словами», — заявил депутат.

По словам Делягина, подобное поведение он позволил себе из-за формата телевизионного шоу: «Несмотря на тесные отношения с Турцией, Азербайджан имеет не менее тесные с Россией и не только географические. Возможно, я высказал свои мысли слишком прямолинейно, потому что таков формат телевизионного ток-шоу», — заключил депутат.

Напомним, во время политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Михаил Делягин назвал нашу страну «прокси-государством».

В передаче, посвященной войне России против Украины, была затронута текущая ситуация в Карабахском регионе Азербайджана. Нашу страну обвинили в нарушении режима прекращения огня в Карабахе, несоблюдении положений трехстороннего заявления.

«Азербайджанцы действительно нарушили перемирие. И наши сказали, что Азербайджан отступил от позиций. Но Азербайджан официально заявил, что никуда он не отходил. Смотрите, эта политика агрессии со стороны американских сателлитов, и в данном случае Турции, «турецких прокси», которых мы называем государством, (имеет в виду Азербайджан) это реальная сегодняшняя опасность. И если не наказывать за это сегодня жестко и однозначно.. Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Нам она не нужна. Если люди не понимают слов, то вероятно, им придется понимать делом. Если мы этого не сделаем, нас не будет, понимаете?! Вопрос стоит только так», — сказал Делягин.

Правда, осталось непонятным за что он извинился перед Арменией.