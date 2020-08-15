Деньги пахнут табаком: привлечение иностранных инвесторов поможет развитию табаководства

Табачный бизнес считается одним из самых высокодоходных в мире. Несмотря на борьбу с табакокурением, которая ведется во многих странах, доходы табачных компаний не сокращаются. Потому нет ничего удивительного в том, что и в нашей стране решили развивать табаководство.

На днях были обсуждены перспективы развития табачного предприятия в селе Синджан Огузского района , которое было создано благодаря иностранным инвестициям. В данный проект японским инвестором вложено 2,2 миллиона долларов США.

На предприятии осуществляется выращивание, поставка, сушка табака.В ближайшие годы планируется расширение производства, и наряду с Огузским, Товузским и Габалинским районами, табачные хозяйства будут созданы в Шеки, Загатала, Гахе, Исмаиллы, Масаллы, Товузе и Балакене.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал #, что хотя сам против табакокурения, он понимает необходимость развития отечественной табачной промышленности.

«Это очень прибыльное производство, которое может принести стране хороший доход при условии, что мы сможем занять свою нишу. То, что мы привлекаем в данную отрасль иностранные инвестиции, правильное решение. Помимо Японии неплохо было бы привлечь Китай — одну из самых курящих стран мира. Также стоит обратить свое внимание на страны Африки и Южной Америки, так как мы их недооцениваем. А между тем, скажем, в Бразилии немало состоятельных людей, которых можно было бы заинтересовать вложиться в азербайджанский табачный бизнес»,– говорит эксперт.

Он считает, что сначала нужно покрыть потребности внутреннего рынка в табаке. В Сумгайыте с этой целью была построена фабрика по производству 11 миллионов сигарет в год. Агаев подчеркнул, что благодаря развитию табаководства удастся создать большое количество рабочих мест – это и те, кто выращивают табак, и те, кто производят сигареты.

Что касается экспорта, то, как считает эксперт, Азербайджан может экспортировать сигареты, в первую очередь в Россию. Это огромный рынок, а собственный табак в этой стране выращивают в небольшом количестве. Еще один огромный и перспективный рынок Китай. Стоит обратить внимание и на Казахстан. Если удастся привлечь европейских инвесторов, то они будут продвигать продукцию и на рынках своих стран. По мнению Агаева, интерес к азербайджанскому табаку могут проявить, в частности, в Великобритании и в Польше. Но все это станет возможным, только если будем производить качественную конкурентоспособную продукцию.

«Насчет качества я бы не беспокоился, в Азербайджане вполне реально выращивать табак и делать сигареты высокого качества. Но в нашей стране во многих сферах слишком высокая себестоимость товара, и возможно та же история будет и с табаком. Если он будет стоить дороже табака аналогичного качества из других стран, то особого интереса к нему не будет. А цена продукции растет в первую очередь из-за взяток и монополизма», – считает Агаев.

В свою очередь экономист Фуад Ализаде напомнил, что табаководство в Азербайджане поддерживается государством и была принята Государственная программа по его развитию на 2017-2021 годы.

«Если удастся сократить импорт сигарет, то страна сэкономит немало валюты, если мы начнем экспортировать табачные изделия, то сможем получить немалую прибыль. Надо, – говорит он, – оценить имеющиеся возможности, сделать правильные расчеты и организовать производство так, чтобы оно приносило максимальный доход».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что развитие табаководства в Азербайджане – это не что-то новое, а хорошо забытое старое.

«В советское время производство табака в нашей стране активно развивалось, и в Евлахе функционировал табачно-ферментационный завод. Безусловно, эту отрасль надо восстанавливать, так как та ниша, которую не заняли мы на собственном рынке, была занята иностранными производителями. Лучше уж, – считает он, – развивать полностью свое производство, ведь немало граждан, несмотря на предупреждение о том, что курение вредит здоровью, курили, курят и будут курить. Так пусть деньги, которые они тратят на сигареты, остаются в стране. Многие государства получают огромную прибыль как раз от продажи сигарет и алкоголя. Это те товары, акцизы на которые, пусть и не намного, но регулярно растут, а вместе с ними растут и поступления в госбюджет».

Развитие табаководства будет способствовать созданию новых рабочих мест, но, как подчеркивает эксперт, важно обеспечить безопасность труда при производстве табака.