День Национальной Музыки и как его отмечают в Баку в условиях карантина

Сегодня в Азербайджане отмечают День национальной музыки, праздник, учрежденный в честь дня рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибекова.

В 1995 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев издал распоряжение, согласно которому этот день стал отмечаться на государственном уровне.

Поскольку сегодня Азербайджан все еще живет в режиме карантина, отменен традиционный концерт, который по случаю праздника ежегодно проходил перед зданием Бакинской музыкальной академии, носящей имя Узеира Гаджибекова.

По этой же причине в Баку отменен и ряд других мероприятий, запланированных по этому поводу.

Однако без праздника музыкальная общественность все же не останется.

Как сообщает #, сегодня в 20:00 Бакинский книжный центр представит литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню национальной музыки. В программе примут участие народные артисты Гюльназ Исмайлова, Тунзаля Агаева, Эйюб Ягубов, актер Хазар Сулейманлы, певец Мурад Садыг и другие популярные деятели. Концерт состоится в режиме онлайн на официальных страницах центра в Facebook и Instagram.

18 сентября Азербайджанский Государственный Академический Музыкальный Театр анонсирует 111-й сезон (онлайн).

Подготовились к дате и бакинские театры.

Государственный академический музыкальный театр по случаю Дня национальной музыки и 135-летия со дня рождения Узеира Гаджибекова, покажет 18 сентября в 19:00 в социальных сетях музыкальную комедию «Муж и жена» — одно из бессмертных произведений великого композитора.

19 сентября театр порадует онлайн аудиторию спектаклем «О олмасын, бу олсун», а 20 сентября — «Аршин мал алан». Показ спектаклей также начнется в 19.00.

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета также открывает новый сезон онлайн. В честь Дня национальной музыки 19 сентября сентября любители оперы смогут посмотреть оперу Узеира Гаджибекова «Кероглу».

Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига также не останется в стороне от праздника.

На YouTube канале театра сегодня состоится онлайн показ музыкальной комедии «Не та, так эта» великого композитора Узеира Гаджибекова.

Главное Управление Культуры города Баку ко Дню национальной музыки представило новый видеоролик, в котором звучит величайшее произведение Узеира Гаджибекова «Аразбары». Ролик посвящен дню рождения величайшего композитора. В клипе приняли участие Бакинский Камерный Оркестр и Бакинский Детский и Юношеский Театр, которые находятся в подчинении Главного Управления. Клип снят компанией Light in Black. Клип представлен тут:

https://www.youtube.com/watch?v=36eecUjyv88