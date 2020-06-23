Демонстрантам в Вашингтоне не удалось свалить памятник Эндрю Джексону

В Вашингтоне демонстранты, протестующие против расизма и полицейского насилия, попытались свалить памятник бывшему президенту США Эндрю Джексону, установленный возле Белого дома. Полиция вечером в понедельник, 23 июня, разогнала с помощью перечного газа толпу из нескольких сот человек, чтобы не позволить демонстрантам осуществить задуманное.

Несколько протестующих накинули веревку на статую всадника, пытаясь опрокинуть ее. На одной из сторон монумента черными буквами написали слово «убийца».

Эндрю Джексон, занимавший пост президента в США с 1829 по 1837 год, является одной из наиболее спорных фигур в американской истории. Он был не только рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев. Нынешний президент США Дональд Трамп называл себя сторонником Джексона.

В ходе антирасистских демонстраций в США, начавшихся после гибели от белых полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, уже неоднократно совершались нападения на памятники, которые ассоциируются с рабством и расовой дискриминацией. (DW)