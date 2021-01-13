Демократы: Трамп не может оставаться в должности президента ни дня

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии в попытке отменить результаты президентских выборов, говорится в материалах по импичменту, подготовленных демократами юридического комитета палаты представителей США, передает РИА Новости.

По их мнению, Трамп заслуживает немедленного импичмента и не должен больше оставаться на посту главы государства ни дня.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.