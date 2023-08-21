Полиция шведской столицы дала разрешение на новое сожжение Корана. Оно состоялось в пятницу 18 августа.

«Завтра у посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран. Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания», – сообщало загодя издание Aftonbladet.

На этом фоне стало известно, что шведская полиция безопасности СЕПО повысила уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Шарлот фон Эссен: «Мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью. Угроза будет сохраняться в течение длительного времени».

«Решение о повышении уровня террористической угрозы вызвано не одним событием», – подчеркнула фон Эссен, отметив, что его цель – адаптация общества «для снижения риска нападения».

Как отметила глава Национального центра оценки террористической угрозы Ан-За Хагстрем, влияние на ситуацию оказали и акции с сожжением Корана в текущем году.

Еще один примечательный факт в этом ряду — большинство депутатов парламента Швеции не готовы одобрить предложение Кабинета министров о внесении изменений в Закон об общественном порядке с целью предотвращения акций с сожжением Корана. Об этом сообщает Sveriges Radio.

В правительстве работают над законопроектом, который дает полиции право отказать в разрешении на проведение демонстраций, если те ставят под удар безопасность страны. Сегодня силовики не имеют такого права.

Однако если подобный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента, то необходимую поддержку он вряд ли получит. Против изменения уже существующего закона выступает оппозиция в лице социал-демократов, «зеленых» и Партии центра.

«Свободу слова и демонстраций в Швеции нужно защищать. Мы не видим необходимости в изменении закона», – приводит радиостанция слова представителя социал-демократов по правовой политике Ардалана Шекараби.

Не согласна с намерениями правительства и партия «Шведские демократы», поддерживающая правящую коалицию. Официального заявления по этому вопросу ее руководство пока не делало, но, как сообщает Sveriges Radio, в партийных кругах отмечают, что не намерены участвовать в чем-то, что может быть воспринято как «изменение Швецией своих законов под нажимом мусульман».

Чем же можно объяснить тупиковость ситуации с подобными событиями в Швеции? То есть, заявки на сожжение священных книг следуют одна за другой на протяжении последних месяцев, это портит отношения Швеции с целым рядом стран мира, и при этом королевство никак не может разобраться с этой проблемой. Как было бы правильнее поступить Швеции?

На эти вопросы # ответили скандинавские эксперты.

Западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане Стейнар Гил:

— В Швеции, как и в Норвегии, свобода слова и право на демонстрации, право на свободное выражение взглядов защищены законом, и свобода слова является краеугольным камнем нашей демократии. Публичное сожжение книг, включая Корана и Библии, разрешается. Однако подавляющее большинство населения отрицательно относится к такого рода выражению своего мнения.

Такие действия имеют место и в Норвегии, но в нашей стране население, включая мусульман и СМИ, почти не обращают внимания на такие акции, т.е. лишают сжигателей Корана возможности достичь своих целей. Их стали игнорировать, и это, наверное, самая эффективная защита от них.

Доктор философии (Швеция) Грег Саймонс:

— Швеция пытается предстать перед внешним миром в «прогрессивном» образе. На самом деле, она очень далека от прогрессивности, а скорее имеет долгую историю уважения к авторитетам, функционированию на основе консенсуса, основанного на подчинении, следовании законам и правилам, какими бы абсурдными они ни были. У них есть идея «фундаментальных ценностей» и «коридора мнений». Оба они влияют на политический тупик, в дополнение к шведской фобии в отношении столкновения с конфликтом. Это создает когнитивную политическую среду, которая рождает инерцию и тупик, потому что в целом выход из тупика требует индивидуальной моральной убежденности и мужества. Эти атрибуты, как правило, отсутствуют в стране, где правит групповое мышление, препятствующее индивидуализму, зависимости от истории, где наблюдается общее отсутствие индивидуализма или мужества, поскольку это может быть сурово наказано системой.

Это означает, что шведы и Швеция как бы застряли в прошлом и в соответствии с властвующим на данный момент консенсусным мнением. Интересно, что вообще-то это обычно черта тоталитарных обществ, проявляющих большое уважение к закону и властям.

Некоторые из современных «либеральных» течений в Швеции создали ситуацию большого подозрения и, я бы даже сказал, ведут культурную войну против традиционных религий и традиционных семейных ценностей. Потому что шведы хотят видеть себя «прогрессивными» глобалистами. Следовательно, нормально сжигать и осуждать книги традиционных религий, ценности которых противоречат их идеологии, но не когда речь идет о сексуальных меньшинствах (читай, о сексуальных отклонениях), потому что это должно показать, насколько они «толерантны» и «современны». Таким образом, возникает ситуация, когда допускаются избирательные индивидуальные «свободы» и «права», но без учета ответственности или понимания последствий.

«Правильно» для Швеции было бы не разрешать и не поощрять такие действия, которые направлены только на то, чтобы вызвать ненависть и гнев, а скорее проявлять некоторое сострадание и сочувствие к религиозным чувствам верующих. Например, каков вероятный результат завтрашнего предполагаемого акта? Ничего хорошего из этого не выйдет ни для международного имиджа, ни для торговли, ни для безопасности Швеции. Что произойдет, если я захочу заявить о своих «правах» и сжечь флаг ЛГБТКИ во время парада «прайда» в Стокгольме? Во-первых, я бы не получил разрешения полиции, а если бы я это сделал без разрешения, меня бы арестовали и посадили в тюрьму. Напрашивается вопрос, почему это лицемерие продолжает существовать? Особенно учитывая растущее число шведских граждан, приверженных исламу!