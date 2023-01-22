Иран осуждает сожжение в Швеции священной для мусульман книги — Корана в ходе акции протеста у посольства Турции в Стокгольме.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Исламской Республики Насера Канани.

Канани подчеркнул, что некоторые европейские страны позволяют экстремистам оскорблять исламские ценности под предлогом «поддержки свободы слова». По его словам, эти страны институционализируют исламофобию в своих обществах.

Представитель МИД отметил, что подобные действия не имеют ничего общего со свободой слова.

«Очередное проявление неуважения к священной для 1,5 миллиарда мусульман книги является ярким примером пропаганды ненависти и подстрекательства к насилию в отношении всех мусульман», — говорится в заявлении Канани.

21 января лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палуда совершил антиисламскую провокацию у стен посольства Турции в Стокгольме. Палуда публично сжег священную для мусульман книгу — Коран.

Акция была санкционирована властями Швеции, а безопасность правоэкстремиста обеспечивали сотрудники местной полиции.

Управление безопасности Стокгольма накануне заявило о выдаче разрешения на антиисламскую выходку датского радикала, к которому в субботу никого не подпускали.

Шведский журналист Чанк Фрик ранее заявил, что возместит все финансовые затраты на проведение антиисламской акции у стен турецкой дипмиссии, назвав свои действия «правом на освещение событий».