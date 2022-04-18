Ряд арабских государств выступил с резкой критикой в адрес правых экстремистов за акт сожжения Корана в Швеции.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Мы решительно осуждаем сожжение Корана в Швеции. Подобные акции направлены лишь на разжигание ненависти и пропаганду насилия», — приводит он заявление МИД Бахрейна.

Руководство Саудовской Аравии отметило, что «сторонники [лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс»] Расмуса Палудана намеренно провоцируют мусульман и оскверняют их священные символы».

Официальный представитель МИД Иордании Хайтам Абу аль-Фул подчеркнул, что «эти действия противоречат свободе вероисповедания и убеждений, а также нарушают принципы мирного сосуществования народов». Он призвал международное сообщество объединить усилия для борьбы с идеями экстремизма и нетерпимости и недопущения оскорблений на религиозной почве.

В свою очередь Иракский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции в Багдаде и выразил шведскому дипломату решительный протест по поводу осквернения Корана. Иракские власти заявили, что «данная проблема влечет за собой серьезные последствия для отношений между Швецией и арабо-мусульманским миром».

В четверг в ряде шведских городов начались беспорядки после того, как стало известно, что Палудан намерен провести в них антиисламские манифестации — публичное сожжение Корана.

Партия «Жесткий курс» основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».