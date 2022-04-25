Председатель Управления Мусульман Кавказа (Умм) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде по случаю священного месяца Рамазан организовал в своей резиденции церемонию ифтара.

Как сообщили в Управлении, председатель УМК сказал, что религиозные памятники, храмы всех религий, подвергшиеся вандализму в период оккупации, восстанавливаются и реконструируются Азербайджанским государством с большим вниманием и заботой.

Решительно осудив случаи оскорбления религиозных мест и символов в различных частях мира, в том числе попытки сожжения Корана в Швеции, Дании в месяц Рамадан, а также противостояние в Иерусалиме, Аллахшукюр Пашазаде заявил о недопустимости злоупотребления религиозным чувствами в политических целях и необходимости однозначного осуждения лидерами всех религий.

Руководители религиозных конфессий отметили, что V Съезд азербайджанцев мира, прошедший в культурной столице Азербайджана Шуше, заявил всему миру о новых реалиях Азербайджана в регионе.