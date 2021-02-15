Демография Армении или Бананы в Барекамаване

В селах Армении сегодня число рождающихся детей (в расчете на одну женщину), меньше, чем в городах. Это свидетельствует о глубоком кризисе в селах, из которого нужно выйти как можно скорее, заявил, как передает Sputnik, демограф Артак Маркосян.

Согласно данным Национального статистического комитета, в 2020 году во всех областях Армении зафиксирован значительный спад рождаемости. Демографические проблемы представляют особую угрозу в приграничных населенных пунктах. К социально-экономическим, образовательным, культурным проблемам добавился также вопрос безопасности, и люди, потерявшие надежду на будущее, покидают свои родные края.

Маркосян приводит в пример ситуацию в общинах Барекамаван и Воскепар Тавушской области. Первая община практически полностью пуста, вторая же на пути к этому. Между тем, в Барекамаване можно вырастить сочный инжир и хурму, вплоть до бананов. Все это будет возможно, если правительство решит проблемы оросительной воды и отопления, говорит он.

Любопытный выход, конечно – инжир и хурма против бегства от нищеты и падения рождаемости? Тут всё «на соплях» после войны, включая устойчивость власти, а он думает, что кто-то станет проводить отопление в северные села (!). С фантазией у демографа полный порядок.

«Села опустошаются. В Барекамаване никого не осталось, если там нет воды, о чем вообще можно говорить? В село провели газ, но домам не раздавали. Эти вопросы годами не решаются», — сказал Маркосян.

По его словам, в Воскепаре вся молодежь хочет уехать в Россию, говорят, что на родине у них нет стабильного источника дохода.

После войны Сюник (Зангезур) присоединился к «тавушской кампании опустошения». Крестьяне в Шурнухе, Воротане, занимающиеся скотоводством, после потери Зангелана и Губадлы лишились основного источника дохода и сейчас вынуждены либо эмигрировать, либо переехать в другой населенный пункт Армении.

«Сейчас этим людям приходится думать, чем заняться. В сельских общинах их держало то, что там они получали хороший доход», — отметил демограф.

После 44-дневной войны населенные пункты Гегаркуникской области, которые находятся на границе с Кяльбаджаром, также лишись возможности спокойно пасти скот на оккупированной до того азербайджанской территории.

Маркосян предлагает создать благоприятные условия для получения дохода, установить льготы, поощряющие рождаемость, чтобы сельские общины послевоенной Армении не превратились в необитаемые островки. Он предлагает, например, посредством лизинговых программ возместить часть основной суммы сельскохозяйственной техники, установить налоговые льготы или предоставить солнечные панели.

«Нужно сделать так, чтобы людям было выгодно оставаться в селе, чтобы они получали дополнительный доход. Необходимо также изменить среду, улучшить качество образования в детских садах и школах, создать новые культурные центры, чтобы родители захотели остаться. Но сегодня армянские села гибнут», — добавил демограф.

Согласно данным Национального статистического комитета, в 2020 году рождаемость в отдельных областях Армении сократилась на 15-20%. В Араратской области абсолютное число рождений составило 20,5%, в Армавире — 19,5 %, в Вайоц Дзоре — 14%, в Тавуше — 11%, в Арагацотне — 8,5%, в Котайке — 9,1%.

Всё то, что предлагает этот демограф, воплотимо, конечно – но только при одном условии – вливании миллиардов долларов в возрождение сельской жизни по всей Армении. А где взять эти деньги? Их просто нет. Вот и получается, что все эти идеи и предложения Маркосяна могут рассматриваться только в качестве бесплодных фантазий и мечтаний, причем на десятилетия вперед. Но кто останется в этих селах к тому моменту?

Своими соображениями на этот счет поделился с # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Демография Армении чутко реагирует на ее экономическое положение, которое и до войны было не очень благоприятным. Например, 53% территории Армении вообще непригодны для сельского хозяйства, а из оставшихся земель могут быть использованы под пашни лишь 16% территории. До этнической чистки азербайджанцев там процветало животноводство, огородничество. Но насильственно изгнанных азербайджанцев сменили бывшие горожане из Азербайджана, которые далеки от того, чтобы этим заниматься. Стоит ли удивляться тому, что в 2018 году использовалось чуть более половины — 54,5% пахотных земель.

Если взять промышленность Армении, то в структуре ВВП на нее приходится всего 21,8% — в полтора раза меньше, чем на сельское хозяйство (31,1%). При этом многие предприятия сейчас принадлежат российским компаниям. Энергетика в основном связана с работой атомной электростанции в Мецаморе, которая находится в сейсмоопасной зоне. Она вызывает больше опасений, чем приятных ожиданий.

Война все эти проблемы усугубила, поставив страну вне региональных проектов, сузив возможности приграничной торговли. Из-за гонки вооружений страна влезла в огромные долги. Инвестировать в такую страну, находящуюся в экономическом тупике, сейчас никто не захочет, даже хваленая диаспора. Достаточно сказать, что на сегодня основные партнеры Армении по экономическим связям — это Россия, Иран, Туркменистан, Грузия…

В результате, Армения стала единственной страной Южно-Кавказского региона, где за годы независимости не произошел рост населения. И дело не только в падении рождаемости из-за экономических причин, но и во вполне осмысленной эмиграции. Многие жители республики уезжают, в основном в Россию, где сейчас живет почти столько же армян, как в самой Армении. Там безопаснее жить, есть перспективы для бизнеса, образования, служебной карьеры. На Армению мало кто из эмигрантов смотрит как на ласковую мать. Да и экспансионистскую, оккупационную политику сменяющих друг друга правительств Армении диаспора если и поддерживает, то только на словах. Это было очевидным во время Второй Карабахской войны, когда практически никто из диаспоры не рвался на фронт, под азербайджанские пули и дроны.

В то же самое время страна, в принципе, могла бы развивать у себя наукоемкие производства, туризм, экологически чистое сельское хозяйство и т.п. Но для этого необходим благоприятный инвестиционный климат. Можно, конечно, помечтать о том, чтобы «выращивать бананы в Барекамаване», но кто в это вложит средства, и кто этим будет заниматься в условиях неурегулированных конфликтов с Азербайджаном и Турцией?

Экономическое возрождение Армении возможно — об этом говорят и армяне, и россияне, и даже азербайджанские власти. Но возможно лишь через отказ от территориальных претензий к ее соседям, признание цивилизованных норм сосуществования и включение в мировую экономику через тех же соседей, потому что прямого выхода в мир у нее нет. В таком же географическом положении находятся и другие страны с горным ландшафтом, скажем, Швейцария, Австрия, и они вполне преуспевают, но исключительно из-за своего миролюбия.

Достигнутая в прошлом году договоренность по Карабаху предполагает, в числе прочего, и открытие коммуникаций. Это означает в обозримой перспективе, что Армения сможет использовать железные дороги Азербайджана и Турции, подключиться к «Шелковому пути», и что у нее появится более широкая перспектива, чем быть вечным придатком России.

Так, уже с 1 марта полностью заработает ратифицированное Арменией «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС». А это означает не только либерализацию, но и сотрудничество в области экономики, права и науки. В энергетическом секторе ЕС будет поощрять развитие возобновляемой энергетики, а это приведет к закрытию Мецаморской АЭС.

При блокированных транспортных коммуникациях и бюджете страны, обремененном военными расходами, соглашение с ЕС вряд ли даст ощутимый эффект. Но если власти Армении нормализуют отношения с Азербайджаном и Турцией и дадут развитию отношений с ЕС должный импульс, то вполне возможно, что это создаст стимул для армян диаспоры вернуться уже в более мирную и более европейскую страну с безвизовым режимом с Европой, которого граждане России пока не имеют, а возможно, и не будут иметь еще долго. В страну, которая в 2017-2020 гг. уже получила от ЕС финансовую помощь в 176 млн евро. И тогда население Армении может заметно увеличиться за счет репатриантов из СНГ.

То, что оппозиционные акции против Пашиняна в Армении стали терять свою остроту, возможно, указывает на постепенное осознание общественностью страны этой потребности извлечь уроки из происходившего за последние 30 лет, уйти от эгоцентризма и национализма. Пусть даже и под внешне реваншистскими лозунгами: мол, сегодня отступим, чтобы завтра снова отвоевать Карабах. Но на новую войну за чужие территории куда легче поднять человека голодного, опустошенного, ворующего тушенку и солдатские трусы, чем того, кто умудрится вырастить бананы в Барекамаване и посылает детей учиться в Европу.