Дело ясное, что дело темное: Соглашение Грузии с «Газпромом» не пошатнет позиции SOCAR

Правительство Грузии заявило об улучшении условий покупки газа у «Газпрома», добившись снижения цены на 15%. Но «Газпром» при этом убрал гибкость из грузинского контракта, введя 100% take-or-pay, что, по утверждению компании, позволит ей сохранить экономический эффект от поставок в Грузию на том же уровне. При этом объемы поставок газа из РФ в 2020 году останутся незначительными — около 200 млн кубометров, а основную часть сырья Грузия продолжит закупать у Азербайджана.

Информацию о пересмотре условий действующего между Грузией и «Газпром-экспортом» контракта по обеспечению транзита российского газа в Армению через территорию Грузии ранее подтвердила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Как заявил # кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией «Газпром» и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

«В 2019 году Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта. В этом году республика планирует купить у «Газпрома» около 170 млн кубометров газа, — сообщил Разуваев. — Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только деньгами. Несмотря на сложные внешнеполитические отношения двух стран, важно отметить сохранение экономического сотрудничества. При этом падение цен на газ на европейском рынке ведет к снижению цен на газ и для других потребителей. Сейчас Газпром больше зарабатывает в России, чем в Европе, продажи в Европе убыточны».

По цифрам расклад следующий. Для «Газпрома» уровень нулевой рентабельности продажи газа в Европе находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспорт по России, минимум $20 — транспорт до целевых рынков Европы. Итого свыше $74. Плюс надо добавить таможенную пошлину в 30%. Однако, если информация в СМИ о цене газа для Грузии $155-160 верна – Газпром в плюсе, говорит руководитель АИЦ «Альпари».

В марте 2019 грузинская сторона подписала соглашение с российской компанией «Газпром» о транзите газа в Армению через грузинскую территорию. Расчеты между сторонами полностью монетизированы, и по новому соглашению стоимость транзита увеличилась, а цена закупки газа, если он понадобится Грузии, уменьшилась.

Что касается новой договоренности — дело ясное, что дело темное, сказал # грузинский аналитик Гела Васадзе. «Сначала министр экономики Грузии заявила, что Грузия получила скидку на российский газ 15%. Потом «Газпром» распространил заявление о том, что цена осталась прежней и даже более того, такая цена сохранится, если будут выкуплены все объемы газа. Думаю, это тот случай, когда истина где-то посередине. Цена действительно снижена, но при условии, что весь объем, а это 10% газа, поставляемого в Армению по газопроводу Север-Юг, будет выкуплен. Но опять-таки, это только догадки, детали контракта для общества остаются тайной, завернутой в загадку, что не совсем правильно, на мой взгляд».

Говоря о поставках азербайджанского газа, Васадзе считает, что SOCAR, несомненно, останется основным поставщиком «голубого топлива» в Грузию. «Кроме того, эта компания владеет широкой дистрибьюторской сетью в регионах. Так что, если и отразится, то не думаю, что значительно», — сказал он.

Снижение цены и рост поставок российского газа в Грузию не окажет влияния на позиции SOCAR в соседней стране, солидарен с Васадзе глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. «Правительство Грузии 20 мая третий раз в текущем году пересмотрело газовый баланс страны. В результате этого импорт «голубого топлива» из России в текущем году по сравнению с предыдущим откорректирован в сторону увеличения со 171 млн до 200 млн кубометров, совокупное потребление газа увеличено до 2,6 млрд кубометров. Импортируемый объем российского «голубого топлива» возрос с 5% до 7,7 – 7,8% общего потребления. Но это, конечно же, не повод для ажиотажа вокруг якобы снижающихся объемов азербайджанского газового импорта», — сказал он.

По словам азербайджанского эксперта, незначительный рост поставок российского газа в газовом балансе соседней страны почти не влияет на структуру импорта.

«Грузия со времен Саакашвили планомерно движется в сторону Запада, а не в сторону России, как многие хотят это представить. На этом пути страна активно интегрирует в ЕС, получая всестороннюю помощь, гранты и субсидии на политические и экономические реформы, приближающую страну к европейским стандартам. Сегодня ЕС является крупнейшим донором Грузии, в контексте тесного сотрудничества с Евросоюзом страна, выполняя директиву Европейской комиссии, взяла на себя обязательство не зависеть от одного поставщика. Это касается не только энергоресурсов. И потом, почему Грузия должна зависеть только от нашего газа?», пояснил эксперт.

Сопредельная страна получила порядка 200 млн евро на строительство подземного газохранилища, говорит Шабан. «Грузия осуществляет этот проект не на свои средства, но получая всестороннюю техническую помощь и финансирование. И вот уже со следующего года здесь будет собственное хранилище газа, что позволит Грузии закупать «голубое топливо» летом по более дешевым ценам. С другой стороны, Грузия в мае приняла два важных документа по энергоснабжению и энергоэффективности, и за счет этого также получит на следующих этапах гранты, субсидии и помощь. Будет приводить свою энергосистему если не полностью, но ближе к европейским стандартам. В этом нет ничего плохого», добавил он.

Грузия с 2006 года практически полностью обеспечивает свои потребности в природном газе за счет импорта из Азербайджана. Что касается закупок российского газа, то в последние годы они составляли менее 5% от годового потребления республики. Согласно данным Минэнерго Грузии, в 2020 году Тбилиси планирует закупить 2,573 млрд кубометров газа, из них доля импорта из Азербайджана составит 2,347 млрд кубометров, из России — 200 млн кубометров. В 2019 году экспорт газа в Грузию из России составил 162 млн кубометров, в 2018-м — 39 млн кубометров, в 2017-м — 135 млн кубометров.