Компания «Молдовагаз» заявила, что с помощью молдавских властей решит проблему с «Газпромом» в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

В заявлении отмечается, что в настоящее время проводится работа по урегулированию сложившейся ситуации.

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдовы в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен», — сказано в сообщении.

В «Молдовагазе» отметили, что обязательства по оплате не были исполнены в срок, так как в октябре у компании был дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ с $126,70 за тысячу кубометров в первом квартале до $800,62 за тысячу кубометров в октябре. В тариф также была включена среднегодовая закупочная цена в $148,61 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Молдовы о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в республику, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. (gazeta.ru)