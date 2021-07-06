В Главном управлении по борьбе с коррупцией завершено следствие по уголовному делу о незаконных действиях должностных лиц упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что уголовное дело направлено в суд.

Сафарли Вугар Музаффар оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и 313 (служебный подлог).