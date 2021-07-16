Парламентская делегация Азербайджана прибыла 16 июля в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) для чествования 47-ой годовщины высадки турецких войск на Кипре с целью обеспечения безопасности турко-киприотов, сообщает kibrispostasi.com.

Принимая делегацию Комитета по международным делам и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана во главе с Самедом Сеидовым премьер министр ТРСК Эрсан Санер выразил уверенность в том, что Азербайджанская Республика вместе с Турецкой Республикой поддержит кипрско-турецкий народ в его национальном деле.

В состав делегации вошли азербайджанские депутаты Асим Моллазаде, Эркин Гадирли, Нигяр Арпадараи и Насиб Махамалиев.

В свою очередь Сеидов заявил, что они будут защищать права и справедливость Северного Кипра в Совете Европы.

Он также подчеркнул, что в кипрском вопросе в Азербайджане нет правительства или оппозиции: «Это наша земля. В тюркском мире есть Турция, в тюркском мире есть Азербайджан, в тюркском мире есть Северный Кипр».

Сеидов заявил, что они запланировали свой визит в ТРСК в период с 16 по 19 июля, но когда им сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет на Северном Кипре 20 июля, они решили продлить свой визит, и они будут на острове 20 июля.

Саидов отметил, что политическая делегация из Азербайджана прибыла на Северный Кипр «впервые», но после этого визиты продолжатся, и сказал: «Мы хотим, чтобы Северный Кипр был сильным. Турецкий мир поднимется. Для этого Турция, Азербайджан и Северный Кипр должны быть вместе», — сказал он.

Санер сказал: «Я верю, что Азербайджанская Республика поддержит нас в этом отношении вместе с Турецкой Республикой в ​​предстоящие периоды», и дал информацию о встречах, проведенных в Кран-Монтане и Женеве.

Премьер заявил, что они видели, что греческий менталитет в Женеве не изменился и что невозможно достичь соглашения, пока этот менталитет сохраняется.

«На Кипре мир, не хватает только соглашения. Мы живем в мире. Статус Турецкой Республики Северного Кипра повышается с каждым днем. Фестиваль мира и свободы, который мы будем отмечать в этом году в 47-й раз, совпадает с Праздником Курбан байрам. Поэтому два праздника мы отмечаем вместе. Я через вас поздравляю весь азербайджанский народ с праздником Курбан-байрам», сказал Санер. (Turan)