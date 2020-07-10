«Даже США не всегда могут повлиять на контакты Израиля с другими странами, куда там Армении»

Об армяно-израильских отношениях, о том, как открытие посольства Армении в Израиле повлияет на отношения Израиля и Азербайджана, рассказал в интервью # израильский политолог Юрий Бочаров.

— Армения решила открыть посольство в Израиле. Как это может повлиять на отношения двух стран?

— Решение открыть посольство Армении в Израиле, было озвучено армянским правительством еще в сентябре 2019 года. Естественно, тогда МИД Израиля, поприветствовав это решение, так как оно «отражает значительный прогресс между нашими странами, который произошел за последний год», заявил, что данное решение обязательно «укрепит дружбу между народами и расширит сотрудничество во всех сферах». С тех пор прошло почти 9 месяцев, и до сих пор в списках МИД Израиля посольство Армении на территории этой страны еще не значится. Может быть оно будет «завтра», но сегодня в Израиле открыто около 70 посольств различных стран мира, в тоже время за рубежом Израиль имеет 76 посольств.

В принципе государство Израиль, проводя независимую внешнюю политику, в подобной ситуации, в первую очередь, преследует собственные интересы в геополитическом пространстве. При этом хочу отметить, что открытие посольства, это несколько показательный факт отношений между странами, особенно для Израиля, который чаще всего действует закулисно, контактируя со многими странами и правительствами, с которыми у Израиля нет не только представительств, но и официальных контактов. Так, товарооборот между Израилем и Азербайджаном значительно превышает большинство товарооборотов со странами, имеющими свое представительство в Израиле. Так что в данной ситуации Израиль больше заинтересован в конкретных делах, чем в показательных представительствах.

— Может ли это решение армянского государства как то повлиять на отношения Израиля и Азербайджана? Особенно в военно-технической сфере.

— Хочу еще раз подчеркнуть, что Израиль проводит самостоятельную внешнеэкономическую, а тем более внешнеполитическую политику, с учетом собственных интересов и интересов его партнеров. Несмотря на все официальные заявления о том, что открытие посольства Армении «расширит сотрудничество во всех сферах», до уровня сотрудничества между Израилем и Азербайджаном, им еще расти и расти. Так что никакое представительство на территории Израиля, не сможет повлиять на его торгово-экономические отношения с другими странами. Мне кажется, вы очень сильно преувеличиваете возможности Армении в данном вопросе. Если даже США не всегда могут повлиять на контакты Израиля с другими странами в военно-технической сфере, то куда там Армении.

— С учётом того, что Армения имеет крепкие отношения с Ираном, как будут развиваться в таких условиях отношения Израиля с Арменией?

— Я бы не придавал этому факту особое значение. С Ираном еще больше дружит Россия и что? Это как-то влияет на российско-израильские отношения? Никак, наоборот, они способствуют пониманию ситуации, которая складывается в регионе. Одним из основных партнеров Азербайджана, является Турция, с которой сегодня взаимоотношения Израиля находятся практически на нулевой отметке. И это хоть как-то сказывается на взаимоотношениях между Израилем и Азербайджаном? Нет, это позволяет лишь лучше видеть картину мира. Естественно, что свои взаимоотношения Израиль с Арменией будет выстраивать, исходя из текущей геополитической ситуации и учетом всех рисков, которые возникают из-за подобных альянсов в регионе.