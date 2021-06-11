В Киеве в информационном агентстве «Укринформ» состоялся международный «круглый стол» под названием «Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества».

Как передает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии, модерируемом Евгением Андрощуком, приняли участие депутаты Верховной Рады Украины, заместители председателя рабочей группы по украино-азербайджанским межпарламентским связям Марьян Заблоцкий, Людмила Марченко, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, шеф-редактор журнала «БИЗНЕС» Владимир Чеповой, азербайджанский журналист-режиссер Фуад Алиев, советник гендиректора SOCAR Energy Ukraine Зинаида Кукина.

По онлайн связи в работе «круглого стола» приняли участие руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Украиной Руфат Гулиев, представитель Госкомитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев, политолог Теймур Атаев, руководитель центра «История Кавказа» Ризван Гусейнов.

Что особо важно, прозвучали конкретные предложения. Так, Х.Джавадов напомнил о близких связях между двумя странами, взаимной поддержке в ряде сфер, отметив, что настало время предпринять конкретные шаги для обмена информацией и ее безопасности. Он подчеркнул важность создания совместной медиа-платформы для предотвращения дезинформации, которая может навредить отношениям, а также для усиления обмена информацией. Представители украинских медиа поддержали эти идеи, затронув их важность. Фуад Алиев отметив, что азербайджанские СМИ представлены в Киеве, рассказал о необходимости аналогичного шага со стороны Украины в Азербайджане. Он отметил, что сотрудничество двух стран в сфере медиа развито слабо, заметив важность устранения этой проблемы в скором времени.

И эта тема не только назрела, а давно перезрела. Действительно, давно пора перейти от застольных тостов за развитие азербайджано-украинских отношений к реальным шагам по взаимодействию в информационной войне, которая одновременно ведется и против Азербайджана и против Украины. Причем, нередки случаи, когда ведут ее одни и те же люди. В частности, одинаково презираемый и в Баку, и в Киеве Семен Пегов. Или российские пропагандисты Марго Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян. Список можно продолжить, но суть проблемы от этого не изменится.

Российские пропагандисты и фейкометатели с одинаковым рвением лгут и про причины и последствия армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, про войну в Карабахе, как и про аннексию Крыма и войну в Донбассе. Соответственно, нашим странам давно нужно противостоять всему этому потоку лжи, дезинформации и провокаций, что льются из РФ и Армении.

СМИ наших стран должны понимать, сколь важно перепроверять и анализировать перед публикацией любые новости, тиражируемые российскими СМИ. Потому, что есть большая информация в распространении плохо подготовленной дезинформации. В этой связи хочу указать на одну новость, имеющую все признаки дезинформации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник, в НАТО назвали условие, при соблюдении которого Украина и Грузия смогут присоединиться к альянсу. Неназванный дипломат напомнил о принципе коллективной обороны, согласно которому нападение на одну страну Североатлантического альянса приравнивается к атаке на всех его членов. Он заявил, что для вступления в организацию Киев и Тбилиси должны урегулировать все территориальные конфликты с Россией. Если они не выполнят это требование, то НАТО будет угрожать военное противостояние с Москвой, что фактически равносильно мировой войне.

В НАТО также рассказали, что путь вступления Украины и Грузии в альянс не будет обсуждаться на предстоящем саммите, который пройдет 14 июня в Брюсселе. «Альянс подтвердит наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО», — отметил источник ТАСС.

Какую он страну представлял и насколько он вообще компетентен в данных вопросах, ясное дело, не упоминается. При этом, заявлений официальных представителей НАТО на сей счет тоже не было. Стало быть, скорее всего перед нами очередной эпизод информационной войны, которую ведут против Украины и Грузии. Расчет сделан на подрыв доверия в этих странах, а также на всем постсоветском пространстве, к НАТО. Попутно, продвигается мысль о том, что без согласия Киева и Тбилиси смириться с аннексией Крыма, с итогами войны в Донбассе, а также в Южной Осетии в августе 2008 года, Украину и Грузию в НАТО не примут.

Мол, боится НАТО войны с Россией. Это ровно та страшилка, что распространялась давно. Еще в советское время пропагандисты из «зомбоящика» твердили о страхе НАТО перед СССР. Чем все это тогда закончилось, всем известно. Чем все это закончится на сей раз, прогнозировать не берусь. Но то, что Азербайджану и Украине давно пора совместно противостоять фейковым новостям — очевидный факт. Надеюсь, что на сей раз дело сдвинется с мертвой точки.