Дания выступила за пересмотр отношения к «Северному потоку-2»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за новую дискуссию о будущем газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Датское радио.

Политик заявила, что Дания изначально выступала против реализации проекта, поскольку строительство газопровода сделает европейские страны зависимыми от России.

«Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом», — сказала Фредериксен, назвав позитивным шагом возможный пересмотр отношения Дании к этому вопросу.

Ранее депутат Госдумы Антон Морозов отреагировал на угрозу Германии приостановить реализацию «Северного потока-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, проект реализуется Россией исключительно в интересах европейских партнеров, которые нуждаются в поставках российского газа.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не исключает приостановку строительства газопровода в качестве реакции на ситуацию с российским оппозиционером.

Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания дала согласие на строительство газопровода в своих территориальных водах в начале августа (lenta.ru)