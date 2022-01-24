Бурные дебаты вокруг смены названия команды КВН «Шуша» на «Бута» с последующей обратной трансформацией, продолжаются. Что парадоксально, в споры рьяно подключились даже те, кто вообще не ведает о значении абревиатуры «КВН», ни разу не смотрел ни одну игру клуба, а порою даже не владеет русским языком, являющимся основным и единственным в АМИК. А потому, немного исторического экскурса, а для некоторых и краткий КВНовский ликбез.

Два пришествия КВН

Появившись на телевизионных просторах СССР в 1961 году, Клуб Весёлых и Находчивых (КВН) просуществовал до 1972 года. Далее союзная цензура сочла нецелесообразным подобное молодёжное движение. За годы первого пришествия КВН дважды чемпионский титул завоевала бакинская команда «Парни из Баку». В 1986 году передача была возобновлена вновь, и первую игру между собой провели МИСИ (Московский инженерно-строительный институт) и ВИСИ (Воронежский инженерно-строительный институт). За короткое время передача получила большую популярность. И не мудрено: для совка подобный формат и подобная раскрепощённость были невиданными доселе роскошью. И вновь, своё слово сказали бакинцы: в 1992 году команда «Парни из Баку» стала победителем. Фактически эта же команда выиграла турнир и в 1993 году. Но уже тогда в КВН велись «грязные игры», в результате которых чемпионство у азербайджанцев было грубым образом украдено и вручено команде из Новосибирска. Видно, в Москве не очень радужно встретили перспективу выигрыша турнира бакинцами 2 года подряд. Но своё слово мы всё же сказали. В 2000 году состоялся «Турнир десяти», где за право именоваться чемпионом 20 века боролись 10 лучших команд былых лет. «Парни из Баку» были недосягаемы для соперников. И дело тут было вовсе не в том, что в клубе научились быть объективными. Просто команда Анара Мамедханова была настолько сильной, что уже никакого «фотофиниша» не требовалось, всё было видно и невооружённым глазом. Наглости засудить наших в очередной раз организаторам не хватило. Это был последний азербайджанский автограф в КВН.

На дне…

С тех пор минуло много лет. И автор этих строк, как человек, периодически следящий за событиями в клубе, начиная с первой игры возрождённого КВНа между МИСИ и ВИСИ аж с 1986 года, смело может сказать: правы те, кто утверждает, что КВН нынче не тот. Если первое время планку ещё удавалось удерживать, то сейчас этот клуб по сравнению с эпохой чемпионства «Парней из Баку» — просто дно. После того, как в 2016 году финальную игру выиграла команда «Азия MIX», деградация идёт просто огромными темпами. Победу одерживают не весёлые и находчивые, а те, за кем стоят большие силы и большие деньги.

Игра не стоила свеч

К чему был этот исторический экскурс и такое, довольно объёмное отступление от темы? Просто хотелось показать и донести, что нынешний КВН – это не то мероприятие, где доминация (не говоря уже просто об участии) считается престижем и где можно повысить имидж отечества. Тем более пойдя на попятную, отказавшись от названия «Шуша», причём по требованию армянина. Это не чемпионат мира по футболу, не Eurovision, это не Лига Чемпионов с участием «Карабаха», и это даже не Лига Конференций! Это ограниченный русскоязычным сегментом определённой части населения стран СНГ событие, которое больше критикуется, нежели о нём лестно отзываются. И правы, тысячу раз правы те, кто осуждает капитуляцию, пусть даже малозначимую в историческом масштабе, наших соотечественников в Москве. Плевать и на КВН, и на все российские телевизионные проекты вместе взятые! Неужто не было понятно, что Шуша – это как сакральный город, так и сакральное слово для всех азербайджанцев? Ну, не пустили бы нашу команду во второй этап. И что? Наших там уже нет в помине долгие годы. Потерпели бы ещё… А правильнее всего было бы, вообще не называть команду подобным образом. Ведь изначально было понятно, что проблем с таким названием в России не избежать. Но, видно, понятно оно было людям разумеющим. К сожалению, таковых в руководстве данного коллектива не оказалось.

Да шут с этим КВНом

В конце же, опять-таки удаляясь немного от конкретной тематики, одно обобщающее замечание. Мы долгие 30 лет c большой тоской и злостью смотрели, как армянские фашисты, эти нелюди грабят и сжигают наши исконные земли. Видя двуличное молчание и наглую слепоту практически всего мира, мы тешили себя победами над армянами на спортивных состязаниях, различных конкурсах и т.д. Но теперь всё изменилось. Ценою жизни тысяч героев, мы вернули контроль над частью территорий. Это – самое главное. Мы одержали победу на поле сражения. Всё остальное – это уже не так важно. Теперь – мы народ-победитель. И нам не пристало теперь вести внутренние распри из-за наименования какого-то коллектива в ничего не значащем турнире. Сегодня есть куда более важные проблемы. Например, 26-го февраля мы вновь будем отмечать годовщину, — уже 30-ю, — геноцида азербайджанцев в Ходжалы. Вновь будут возлагаться венки к памятнику, что в Баку, на проспекте Ходжалы. И вновь, к сожалению, в самом Ходжалы нас не будет. Не будут там и потомки тех, кто был замучен армянскими фашистами в холодную зиму 92-го. Вот на чём нужно сегодня акцентировать внимание, вот где следует проявлять солидарность, и ненависть нужно направлять не друг против друга (даже если кто-то в чём-то допустил оплошность), а против нашего лютого и явного врага, жаждущего реванша. А КВН… Даже ради одного квадратного метра земли в Ходжалы можно навсегда отказаться не только от КВН, но и от всех проектов российских телеканалов. Гори они все синим пламенем! Благо их отношение и к нам, и к Карабахскому вопросу не для кого не секрет.