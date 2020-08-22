Да будет газ: как Айя-София сняла проклятие султана Фатиха

Свершилось. Наконец Турция после многолетних трудов по поиску месторождений голубого топлива, наткнулась в Черном море на крупные залежи газа, запасы которого по предварительным расчетам оцениваются в 320 млрд куб. м. С большой гордостью об этом вчера сообщил во всеуслышание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвавший это открытие «событием исторического масштаба» и объявил о наступлении «новой эры» для Турции.

Турецкий лидер в ходе своего выступления во Дворце Долмабахче в Стамбуле напрямую связал развитие турецкой энергетики с реальным обеспечением национальной независимости страны. При этом, как подчеркнул Эрдоган, Турция, в отличие от многих стран, пытающихся нажиться на объектах нефтедобычи Ближнего Востока и ставящих свои меркантильные интересы выше жизней и благополучия народов этого региона, при реализации своей энергетической концепции во главу угла ставила в первую очередь заботу о потребностях проживающего на этих территориях населения. «Мы всегда говорили: «прежде всего — угнетаемые и страдающие, сначала право, закон, справедливость»,- сказал турецкий президент.

И правда, именно Турция все последние годы несет основное бремя содержания почти четырех миллионов сирийских беженцев, а теперь она же протянула руку помощи ливийским братьям. В то время как другие внешние игроки только вели кровавые игры за передел энергетических ресурсов региона, Турция неустанно продолжала поиск новых энергоресурсов в Средиземноморье, а также и в Черном море. И вот, как отметил Эрдоган, «Господь открыл нам дверь к невиданному богатству в совершенно другом месте. Завтра перед нами будут открываться и другие подобные двери. Потому что теперь есть Турция, которая вышла в высшую лигу в этой сфере».

Отметим, что Турция в 2017 году пересмотрела и заново определила концепцию национальной политики в области энергетики и добывающей отрасли, которая заключалась в использовании своих резервов и возможностей, без участия внешних игроков, как обычно принято в мире. Турция пошла своим путем: бурением занимались три буровых и два сейсморазведочных корабля, турецкое буровое судно «Фатих» вело бурение в Черном море с 20 июля и всего через месяц уже обнаружило достаточно крупные запасы природного газа, подтвердив свое название («Фатих» – в переводе с турецкого означает «завоеватель»).

Турецкий лидер определил и цель — в 2023 году передать черноморский газ в пользование народа. С учетом того, что контракты по газу, получаемому Турцией извне по трубопроводам, истекают в 2022 году, обнаружение газового месторождения в Черном море можно считать божьей благодатью. А если допустить, что это лишь первая ласточка, и в дальнейшем можно рассчитывать на обнаружение новых месторождений, в том числе и нефти, поскольку, как показывает практика, обычно там, где газ, есть вероятность и обнаружения нефти, то можно говорить и о превращении Турции из импортера энергоресурсов в их экспортера.

Для сравнения: буровое судно «Фатих» вело работы на границе турецкой экономической зоны с болгарской, недалеко от болгарского блока «Хан Аспарух» и румынского «Глубокий Нептун». По сообщению EADAILY, на первом пока открыли небольшие запасы нефти, а на втором подтвердили наличие газовых месторождений, крупнейшее из которых обладает запасами до 84 млрд куб.м. газа. Турция же заявляет об обнаружении запасов газа порядка 320 млрд куб.м. Одновременно Турция ведет активные сейсморазведочные работы и в Средиземном море.

Турция безуспешно искала запасы газа в Черном и Средиземном морях все последние 20 лет и вложила в их поиск не менее $3 млрд. Но открыла газовое месторождение ровно спустя месяц после изменения статуса Айя-Софии. Эрдоган подписал указ 10 июля, а 24 июля теперь уже в главной мечети страны, каким он был в течение почти пяти веков – до его преобразования Ататюрком в 1934 году в музей, впервые за 86 лет состоялся первый пятничный намаз.

И как теперь не поверить в благословение и проклятье султана Мехмета Второго Фатиха – Завоевателя Константинополя, который 1 июня 1453 года, через несколько дней после взятия Константинополя, написал завещание относительно статуса Айя-Софии и проклял тех, кто изменит отныне его статус. Потому и возносят сейчас турки хвалу Господу, связывая напрямую открытие запасов углеводородов с открытием мечети Айя-Софии. Скажете случайность? Или все же закономерность? А может воля божья?