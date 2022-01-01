Госдепартамент США выделит $150 тыс. пакистанским трансгендерам от 18 до 40 лет, сообщает RT.

Деньги выделены на обучение трансгендерных людей профессиональным навыкам и знаниям, которые необходимы для развития их экономических возможностей и большую вовлеченность в жизнь общества.

Получить грант может имеющая законный статус некоммерческая и негосударственная организация, отметили в Госдепе.

Ранее в столице Пакистана Исламабад министр по правам человека, доктор Ширин Мазари открыла первый в стране центр по защите трансгендеров.