Во вторник, 29 марта, в Великобритании состоялся Concert For Ukraine — благотворительный музыкальный вечер с участием Эда Ширана, Камилы Кабельо и другими артистами мирового уровня. От Украины на концерте выступила Джамала.

В результате организаторам удалось собрать 16 миллионов долларов, которые будут направлены на помощь беженцам из Украины.

Об этом пишет ВВС.

Организаторы Concert For Ukraine заявили, что спустя меньше чем час после старта продаж билетов на мероприятие, все они были раскуплены. Кроме того, концерт транслировали на многих популярных стриминговых сервисах.

Многие участники концерта оделись в цвета украинского флага. Победительница Евровидения-2016 от Украины Джамала выступила с легендарной песней «1944».