Colonial Pipeline заплатила хакерам около 5 млн долларов в криптовалюте

Компания Colonial Pipeline выплатила восточноевропейским хакерам почти 5 миллионов долларов после разрушительной кибератаки, в результате которой была парализована крупнейшая топливопроводная сеть в Соединенных Штатах, сообщает агентство Bloomberg News со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, компания заплатила внушительный выкуп в криптовалюте, которую невозможно отследить, в течение нескольких часов после атаки.

В Colonial Pipeline комментариев пока не дают.

Как сообщает Bloomberg News, после получения платежа хакеры предоставили оператору трубопровода инструмент дешифрования для восстановления компьютерной сети, но компания использовала собственные резервные копии, чтобы восстановить систему, поскольку инструмент работал медленно.

После шестидневного простоя крупнейший топливопровод в США, по которому ежедневно подается 100 миллионов галлонов бензина, дизеля и авиатоплива, в четверг частично возобновил работу, транспортировав несколько миллионов галлонов моторного топлива.

Отключение трубопровода привело к нехватке бензина и объявлению чрезвычайных ситуаций в нескольких штатах от Вирджинии до Флориды. Два нефтеперерабатывающих завода сократили объемы производства, а авиакомпании были вынуждены изменить схему дозаправки.

ФБР возложило ответственность за атаку на хакерскую группировку DarkSide, которая, предположительно, базируется в России или Восточной Европе. Сама группировка напрямую не заявляла о своей ответственности за атаку на Colonial Pipeline, но в среду сообщила, что взломала системы трех других компаний, включая технологическую фирму из Иллинойса. (Голос Америки)