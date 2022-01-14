CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм про Алексея Навального, сообщает The Hoollywood Reporter.

Режиссером картины назначен канадский режиссер-документалист Дэниел Роэр, известный по фильму «Когда мы были братьями» про музыканта Робби Робертсона. В Северной Америке новую ленту под названием «Навальный» будет транслировать канал CNN, права на стриминговое вещание получат HBO Max и CNN+.

Из описания фильма следует, что лента посвящена событиям августа 2020 года, когда Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. На данный момент дата премьеры не сообщается.

В 2020 году году самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, из аэропорта его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ.

Впоследствии Навального перевезли в Германию, где медики заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». (Газета.ру)