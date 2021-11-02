В Баку стартует пятый Международный Фестиваль Документального Кино DokuBaku. Открытие — 3 ноября, сообщает #.

В этом году фестиваль проходит под лозунгом «Чувства». Большинство представленных фильмов посвящены внутренним и внешним метаморфозам человека, его поиску себя и смысла существования на Земле. Зрителей ждет обширная программа, в рамках которой будут представлены 50 фильмов, отобранные из большого числа. Среди отобранных картин – работы кинематографистов из 30 стран мира.

«Отборочная комиссия на протяжении трех месяцев оценивала фильмы, которые будут представлены зрительской аудитории и жюри фестиваля, в состав которого вошли именитые режиссеры-документалисты и эксперты в области кино, такие как Виталий Манский и Кристиан Фейгельсон», — рассказывает # директор фестиваля Имам Гасанов.

По его словам, это будет наиболее масштабный фестиваль, проводимый в Азербайджане за последние годы.

«В этом году мы решили затронуть такую интимную сторону человека, как его чувства. Сегодня мы обнаруживаем человеческую природу через фильмы, и тем самым мы раскрываемся как фестиваль. Я верю, что фестиваль DokuBaku в ближайшее время станет знаковым для всех любителей документального кино и вскоре о нас заговорят не только в нашей стране, но и за ее пределами», — говорит он.

Победители в каждой категории получат диплом и статуэтки ручной работы iHuman. Также организаторами фестиваля предусмотрены специальные призы iCyborg, которые будут вручены выдающимся деятелям азербайджанского и мирового кинематографа за особые заслуги в сфере кино. В этом году DokuBaku объявил номинантов на соискание звания победителя в таких категориях, как лучший полнометражный, лучший короткометражный, а также лучший азербайджанский фильмы.

Одним из главных мероприятий в рамках фестиваля станет ретроспектива азербайджанского документального кино, посвященная памяти сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде.

Основанный в 2017 году в Баку, фестиваль DokuBaku является первым независимым международным фестивалем документального кино, целью которого является демонстрация документальных фильмов со всего мира. Фестиваль также призван открывать новые таланты и поддерживать местных режиссеров-документалистов. Также в рамках фестиваля пройдет показ фильмов, не вошедших в основную программу, темой которых является жизнь в эпоху пандемии.

Фестивальные показы пройдут в Центре современного искусства YARAT, Доме Кино, Капельхаусе, Киноцентре Низами, Музее Каменной Летописи.

Организаторами фестиваля являются Goethe Institute, Free Art и BARZA Art Bureau, партнерами — Министерство Культуры Азербайджана, Baku Media Center, Пространство современного искусства YARAT, Colibri Arts и Institut Français d’Azerbaïdjan.