Более 40 добровольцев из чувашского именного батальона «Атал», который участвует в военных действиях в Украине, обратились к главе республики с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Новая газета.Европа» со ссылкой на телеграм-канал «7х7».

Соответствующий указ был подписан главой Чувашии Олегом Николаевым 11 июля. 50 тысяч рублей были обещаны сразу после заключения контракта, остальная сумма – через три месяца службы.

Кроме того, по сообщению местных властей, для чувашских солдат, проходящих службу в Украине, предусмотрены льготы в размере 40 тысяч рублей на газификацию дома и компенсация 50% коммунальных расходов. Также было обещано, что их дети смогут поступать по квотам в местный вуз и проходить санаторно-курортное лечение.

Бойцы батальона направили обращение к главе республики Олегу Николаеву и Госсовету Чувашии. В нём утверждается, что они не получают ни единовременной выплаты, ни суточных, которые должны были составлять две тысячи рублей в день. Местный кандидат в депутаты от КПРФ Юрий Шакеев опубликовал в YouТube видеоролик, в котором контрактники подтверждают задержку выплат, причём отмечают, что в других аналогичных батальонах таких проблем нет.

Именной батальон «Атал» (это чувашское название Волги) был сформирован из резервистов – уроженцев Чувашии для участия в военных действиях на территории Украины. Специализация батальона – связь. (svoboda.org)