Что влияет на качество образования? – граждан призывают пройти опрос

Государству нужны грамотные специалисты в разных отраслях, которые будут работать на благо страны, а значит необходимо повышать качество образования. Сейчас оно вызывает многочисленные нарекания и для того, чтобы понять, что является причиной наибольшего недовольства и на что нужно обратить особое внимание, важно изучить мнение общественности по данному вопросу.

Министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook написал, что на качество образования влияют различные факторы. По его словам, для Минобразования очень важна приоритизация данных факторов. Министр призвал принять участие в опросе, посвященном факторам, определяющим качество образования. Благодаря ему удастся изучить мнение представителей широкого образовательного сообщества, это учителя, родители, сотрудники сферы образования.

Амруллаев подчеркнул, что каждый пункт в опросе очень важен в деле качественной организации образовательного процесса.

Проходящим опрос предлагают выбрать, что из перечисленного они считают наиболее важным для качественного образования: материально-техническое обеспечение школы, уровень профессионализма учителей, работу руководства школ, экзамены, учебники, психологическую среду в школе или родительский фактор.

Заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов заявил #, что подобные опросы важны, ведь они помогают понять, в каком направлении двигаться. Раньше граждане отправляли свои пожелания и предложения в газеты, а сейчас самый популярный способ донесения информации – интернет.

«Конечно, мнения будут разные, и их надо будет тщательно изучить. Качество образования – неоднозначное понятие, разные организации и люди понимают его по-разному. Как оценивать работу школы? Работу учителей? На эти вопросы важно найти ответы. Например, в России оцениваются не успехи, а труд учащихся, это разные понятия», – говорит Исрафилов.

В Азербайджане, по его словам, большинство считает, что качество образования в школах определяется количеством баллов, набранных абитуриентами при поступлении в вуз. Но это не так. Если в какой-то год несколько абитуриентов набрали высший балл, а через пару лет его не набрал никто, это не повод делать выводы о качестве образования. За два года, как говорит эксперт, качество не может ни резко упасть, ни резко улучшиться. Высокий балл может быть как результатом знаний, так и результатом определенного везения. Да и вообще, неправильно гнаться только за баллами, забывая об остальном.

«К тому же, ни в одном документе не написано, что задача школы именно в подготовке к поступлению в вуз. Школа в первую очередь должна воспитывать всесторонне развитых людей.

Важно, чтобы школа выпускала из своих стен граждан, приносящих пользу обществу. Например, может быть так, что в какой-то школе небольшой процент учащихся поступил в вуз, зато из этой школы несколько учащихся проявили себя героически на войне, стали шехидами. Знания, безусловно, важны, но и воспитание играет большую роль», – подчеркнул Исрафилов.

По его словам, есть пункты, которые требуют внимания и доработок, речь в частности о школьных психологах.

Эксперт подчеркнул, что в советское время школьных психологов не было вообще, но сейчас стало больше суицидов среди подростков, случаев буллинга, и это надо учитывать.

«Но один психолог на всю школу — очень мало. Сейчас разрабатываются новые правила, в которых учитывается количество учащихся, то есть идет исправление недочетов.

Однако, хочу подчеркнуть, что в любом случае нельзя все проблемы школьников списывать на учителей и школьных психологов. Важно также, – отмечает Исрафилов, – чтобы родители учащихся принимали больше участия в их жизни, знали, чем их дети увлекаются, что с ними происходит. Только совместными усилиями можно решить имеющиеся проблемы».

Часто критикуют сложную учебную программу, некачественные учебники, не знающих свой предмет педагогов, но, как подчеркивает он, и тут ведется работа, призванная устранить недостатки. Так, прием на работу учителей совершенствуется. педагоги проходят диагностирование, а возможно в скором времени будет внедрена и сертификация, отложенная из-за пандемии.

Эксперт призвал граждан принять участие в опросе о факторах, влияющих на качество образования, подчеркнув, что голос общественности обязательно будет услышан.

Опрос можно пройти на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuHX2DsRpsBB71UtMSNoVtKBJNyaRJ5FrZCH_SdrXoW2mZUw/viewform?fbclid=IwAR3GwJ99hSZpGYHeiZ0YS2tomFAf7MmtP7cqXfP7ko2_fQ76OTlqvYKBfp0