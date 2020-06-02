Что станет с безработными в июне?

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли предложил продолжить единовременные выплаты по безработице в июне. По словам парламентария, следует также уточнить статистику безработных.

С 1 июня истекают два месяца единовременных выплат по безработице в размере 190 манатов. Однако это не означает, что все потерявшие работу лица смогут трудоустроиться в июне. В любом случае, выплаты прекращаются, а проблема с безработицей не исчерпана.

Кстати, немногим ранее независимые экономисты предлагали продлить единовременные выплаты до того, как потерявшие работу граждане трудоустроятся. Ведь логично предположить, что тысячи человек, числящиеся в центрах занятости, не смогут найти работу за один только месяц. Напомним, что решением главы государства число получателей выплат по безработице в условиях ужесточения карантина было увеличено в 3 раза – до 600 тыс. человек.

К этой проблеме привлек внимание депутат Милли Меджлиса Али Масимли, предложив накануне продолжить выплаты в текущем месяце. Кроме этого, депутат предложил внести, наконец, ясность, в статистику безработных.

«Необходимо уточнить статистику безработных в Азербайджане. Сначала единовременную выплату по безработице в размере 190 манатов получили 200 000 граждан, потом их число было доведено до 600 000. Но это не окончательная цифра. Поэтому я предлагаю подготовить новую статистику», — сказал Масимли на пленарном заседании парламента 31 мая.

В поддержку упомянутой инициативы выступили представители общественных кругов. Так, по мнению ученого — экономиста Губада Ибадоглу, к этому предложению стоит отнестись серьезно. «С началом июня истек срок единовременных выплат безработным в размере 190 манатов, — говорит экономист. — Что будет с 600 000 человек, которые принимают это как должное? Этот вопрос остался открытым. К сожалению, по этому поводу ничего не слышно от чиновников. Только на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса наш коллега-экономист Али Масимли предложил продлить выплату 190 манатов еще на месяц, и никто не прокомментировал его предложение. Считаю, что если в текущее время не будет другой альтернативы, эту помощь следует продолжить».

Возвращаясь к статистике безработных, недавний отчет Госкомстата вызвал широкий общественный резонанс. Ведомство сообщило, что число безработных на 1 мая текущего года составило 298 000 человек. И это притом, что решением главы государства число безработных, получающих единовременную выплату в апреле – мае было доведено до 600 тыс. человек. Остается гадать, на каком основании ведомство двукратно сократило показатели по безработице в апреле?

Госкомстат информирует, что по предварительным данным на 1 мая 2020 года в стране насчитывается до 5197,2 тыс. экономически активного населения, из них трудоустроено 4899,4 тыс. человек. Безработных, по официальной статистике, 298 000 (5197,2 – 4899,4). Численность работников на 1 апреля текущего года составила 1646,1 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики трудятся 911,7 тыс., негосударственном — 734,4 тыс. человек. Из них 33,7 тыс. работают в нефтегазовом секторе, остальные 1612,4 тыс. – в неуглеводородных отраслях экономики.

« Но дело в том, что 600 000 безработных были официально признаны на уровне главы государства», — прокомментировал этот нонсенс # экономист Неймат Алиев, отметив, что на уровне правительства было принято решение обеспечить им единовременную выплату в размере 190 манатов в течение двух месяцев.