Этот тезис может показаться весьма спорным, но все же, приходится заметить, что российские журналисты, особенно, политологи и политические аналитики весьма интересные, даже довольно странные люди, т.к. их любовь или ненависть не имеет стандартных, формально-логических границ.

Буквально на днях мы в очередной раз убедились в этом. Как только было сообщено, что в апреле (по предварительным данным 20-го апреля!) российский президент Владимир Путин посетит с официальным визитом Турцию, один из российских политологов выступил с весьма странным «заявлением».

По его словам, российский президент, который опасается победы на президентских выборах западника Кямала Кылычдароглы (председатель Республиканско-Народной Партии, представитель основной оппозиции), едет в Анкару, чтобы выразить поддержку нынешнему президенту Реджепу Эрдогану. Что касается вопроса о том, насколько эта миссия президента Путина может стать удачной, по словам российского политолога, в Турции не любят США, а к российскому президенту относятся с большой симпатией.

Понятно, что тут возникает весьма резонный вопрос: Что конкретного можно сказать по этому поводу? Признаться, о геополитических симпатиях или антипатиях турецкого общества мы ничего конкретного сказать не можем. Заметим только то, что отношение к Штатам в мире вовсе неоднозначно (судя по результатам опросов, которые Вашингтон периодически проводит в различных странах!). Отношение уже не такое, как это было лет пятьдесят тому назад, когда США на самом деле, считались защитниками демократии и свободы, рыночной экономики – хотя даже теперь подавляющее большинство оппонентов США с удовольствием жили бы этой стране…

Но сказать, что в этом сложном мире, в том числе, в турецком обществе, все с любовью и симпатией относятся к российскому президенту – это явное, даже чересчур, преувеличение.

Еще раз заметим, что в мире есть антиглобалисты, анти-американисты, но они вовсе не составляют большинство современных мировых политических и геополитических тенденций. Особенно, после украинской войны, когда Владимир Путин стал причиной смерти тысяч невинных детей, женщин и стариков в Украине, разговоры о какой-то мировой симпатии и любви к российскому президенту могут вызвать иронический смех – и то, в лучшем случае…

Не стоит забывать, что российский президент открыто шантажирует мир ядерным оружием. Его любимым высказыванием является то, что зачем нужен этот мир, если в нем нет место России! Понятно, что Путин на самом деле хочет сказать совсем иное, т.е. зачем нужен этот Мир, если в нем нет места российским геополитическим амбициям, если в нем не учитываются российские геополитические интересы!

Конечно, у Кремля есть определенные надежды в контексте турецкой политики. Пару лет назад российские политологи начали хором говорить о том, что якобы Анкара покинет ряды НАТО. Особенно, после того, как Финляндия и Швеция выразили желание стать членами НАТО, и Анкара выдвинула по этому поводу свои требования, в российских политических кругах начались разговоры о том, что якобы Турция «лоббирует» в НАТО интересы Москвы!

Но на днях Анкара дала согласие на членство Финляндии, ратифицировав соответствующие протоколы. Что касается Швеции, требования Турции остаются в силе – Стокгольм должен прекратить поддержку курдским сепаратистам. Одним словом, все это явным образом показывает, что Анкара не российские интересы «лоббирует», нет, она защищает собственные интересы…

Теперь коротко о самом главном: что же собираются обсуждать президенты на апрельской встрече? Спектр вопросов, который предстоит обсудить, весьма разнообразен и широк: тут можно говорить об украинской и сирийской проблемах и, конечно, об армяно-азербайджанском конфликте.

Нас конечно, больше интересует собственная проблема, армяно-азербайджанский конфликт. Признаться, если три года назад, во время Второй Карабахской Войны не было бы дипломатической, политической и военно-технической поддержки Анкары, нам пришлось бы весьма трудно – вряд ли нам удалось так быстро и оперативно освободить свои оккупированные территории. Но и ролью России также нельзя пренебрегать. Несмотря на разнообразные геополитические игры (порою коварные!), если бы Москва не соблюдала относительный нейтралитет, нам опять же пришлось очень трудно – Россия постоянно говорила, даже настаивала на необходимости возвращения основной части оккупированных районов Азербайджану.

Статью мы начали с критических заметок в адрес России и ее президента. Но это вовсе не умаляет роль нашего северного соседа, особенно, когда другой, т.е. южный сосед – Иран в последнее время начал шантажировать Азербайджан. Наша страна находится в геополитической перегородке между Ираном и Россией, поэтому мы должны действовать весьма осторожно и не настраивать эти два государства против себя, хотя бы одновременно.

Конечно, перед давлением Тегерана мы не одни. У нас есть такие союзники, как братская Турция, Пакистан и Израиль. Даже США стараются держать в поле зрения все выходки Ирана против Азербайджана. Да, Вашингтон не хочет быть стороной в украинской войне. Он не хочет воевать с Ираном даже ради своего самого близкого союзника в регионе, т.е. ради Израиля. Но не стоит забывать одно обстоятельство: в свое время именно Штаты выдворили иракские войска из Кувейта, именно Штаты освободили эту маленькую страну от вторжения Саддама Хусейна. Поэтому мы должны быть весьма острожными, заодно, расширять круг своих друзей и союзников…