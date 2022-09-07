Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что значит для украинско-британских отношений избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос о том, что означает для украинско-британских отношений избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании.

«Это означает продолжение политики Бориса Джонсона. Потому что госпожа Трасс, как министр иностранных дел Великобритании, была верным союзником Джонсона и в украинском вопросе занимала максимально жесткую проукраинскую, проевропейскую позицию. Поэтому, это означает продолжение политики жесткой и максимально всеобъемлющей поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии», — подчеркнул Кулеба.