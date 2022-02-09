Бакинское транспортное агентство (БТА) отныне будет подчиняться главе Исполнительной власти города Баку. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу об усовершенствовании управления в области транспорта в Баку, агентство будет находиться в подчинении главы столичной администрации в качестве публичного юридического лица. Кабмин должен за три месяца утвердить новый устав агентства в качестве публичного юрлица, а также обеспечить передачу МВД центра управления транспортом.

Главный возникающий в этой связи вопрос – что изменится в работе структуры? По свидетельству эксперта по мультимедийным технологиям Османа Гюндюза, транспортное агентство имело давний конфликт интересов именно со столичной исполнительной властью и Бакинской дорожной полицией. Специалист полагает, что последнее решение поставит точку в многолетнем противостоянии, а БТА получит реальные полномочия, особенно в сегменте парковок: «Ожидается, что в ближайшее время Кабмин окончательно утвердит тарифы на парковку. БТА долгое время заявляло, что тарифы были представлены в Кабмин, однако не были утверждены».

Он также отметил возможное усиление регулирующей функции структуры – это интеллектуальное регулирование транспортных потоков, умные светофоры, управление дорожным движением и т.д. Интеллектуальный центр управления транспортом будет играть больше исполнительную роль, говорит он в беседе с #:

«Не думаю, что было правильной идеей передать регулирование дорожным движением полиции, поскольку этим должно заниматься транспортное агентство. В последние годы БТА пытается перестроить и оживить Интеллектуальную систему управления транспортом, разрабатывая инновационные решения в сотрудничестве с японскими компаниями. Насколько известно, велись работы по замене сотен дорогих мониторов, которые стояли неоприходованные на наших парковках. В частности, согласно указам президента, светофоры должны были управляться централизованно через Интеллектуальный центр управления транспортом. Однако работало лишь небольшое количество светофоров. Теперь же появилась надежда на более эффективные подвижки».

По словам аналитика, столичная исполнительная власть не отличается страстью к инновационным технологиям или же разработкам в этой области. МВД в свою очередь имеет достаточно сильную ИТ-команду, а потому, возможно, применение инноваций и современных технологий ускорится.

«Возможно, МВД будет эффективно использовать не только камеры БТА, предназначенные для регулирования дорожного движения, но и собственную городскую инфраструктуру видеонаблюдения. Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является преодоление пробок с помощью SMS-оповещения, инновационное управление дорожным движением, предоставление альтернатив, организация эффективного информирования водителей и эффективное использование собранных данных. Надеюсь, упомянутые проблемы также найдут свое скорое решение».

Кроме того, специалист ожидает дальнейшего ужесточения процесса составления электронных протоколов в местах, запрещенных для остановки транспорта. При этом, считает он, наиболее важная на данном этапе задача – это внедрение новых подходов и концепций, сопряженных с интеллектуальным управлением транспортными потоками.

Напомним, что Кабмин должен за три месяца утвердить новый устав агентства в качестве публичного юрлица, а также обеспечить передачу МВД центра управления транспортом. Кабинету министров поручено также в течение месяца обеспечить передачу министерству внутренних дел республики имущества и материально-технической базы, необходимой для деятельности ООО «Центр интеллектуального управления транспортом».

Согласно данным БТА, пассажироперевозками в столице страны занимаются 27 перевозчиков, которые обслуживают 172 маршрутные линии. Из этого числа 70 линий приходятся на внутригородские, а остальные — пригородные. По всем автобусным линиям курсируют почти 2014 автобусов, из которых 1670 подключены к системе безналичной оплаты проезда.