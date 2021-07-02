Мы знаем, что на днях, по известным причинам, Беларусь приостановила свое участие в программе ЕС Восточное Партнерство. И как говорят белорусские политологи, тем самым страна ежегодно станет терять несколько десятков миллионов евро помощи от Брюсселя.

Азербайджан тоже с самого начала состоит в участниках этой программы. Некоторые такие же партнеры, благодаря активному выполнению рекомендаций ЕС в рамках Восточного Партнерства, уже заключили соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, а их граждане получили безвизовый режим посещения любых стран Европы в любое удобное для них время.

Это явные плюсы, которыми до сих пор не смогли воспользоваться Азербайджан, Армения и Беларусь.

Беларусь теперь находится на грани выхода из программы. Интересно, что должен предпринимать Азербайджан для того, чтобы не оказаться уже в нынешнем положении Беларуси? Есть ли опасность того, что и для нашей страны участие в Восточном Партнерстве со временем станет какой-то формальностью, а потом Азербайджан просто откажется от него либо за ненадобностью, либо в результате очередного напряжения отношений между официальным Баку и структурами Европы (обычно это случается из-за нарушения прав человека в нашей стране)? Как можно избежать такого развития событий, чтобы не стать второй Беларусью? Как не пойти по этому пути?

Своими мыслями на этот счет поделился с # российский эксперт по международным конфликтам, политолог, советник Организации исламских стран по противодействию идеологии экстремизма Евгений Михайлов:

— Для меня совершенно неудивительно решение Беларуси выйти из программы ЕС Восточное Партнерство. На фоне произошедших попыток дестабилизации политической обстановки в этой стране финансируемыми из Европы и США оппозиционными силами с целью свержения законной власти, Беларусь сделала свой выбор на более самостоятельную внешнюю политику. Несмотря на то, что некоторые белорусские политологи сетуют на то, что страна благодаря этому шагу потеряла десятки миллионов рублей, давайте задумаемся над тем, сколько бы Минск потерял в случае государственного переворота? Вот просто возьмём и абстрагируемся от сиюминутных миллионов, обещанных Евросоюзом, и представим потери десятков миллиардов долларов в случае развала государственных предприятий, которые неминуемо были бы захвачены и разворованы интересантами с Запада с целью устранения конкурентов. Опять же отмечу, что Беларусь является и значимым партнером Азербайджана, поставившим и продолжающим поставлять современное вооружение на сотни миллионов долларов в вашу страну, которое способствует укреплению обороноспособности и помогло в том числе успешным боевым действиям в 44-дневной войне за освобождение оккупированных Арменией территорий страны.

Мне очень сложно представить огромные плюсы для Азербайджана, Армении, Беларуси и иных стран от участия в Восточном Партнерстве. Да, конечно они в какой-то мере присутствуют. Но давайте задумаемся над тем, что и сам Азербайджан не раз ранее выказывал недовольство играми Евросоюза по отношению к своим национальным интересам, когда им выказывалась откровенная поддержка сепаратистам Карабаха и реваншистским настроениям в Ереване.

Знаете, самая большая проблема для Евросоюза в том, что в Минске и Баку руководят сильные лидеры, умеющие весьма ловко лавировать между ведущими мировыми игроками и добиваться собственных национальных интересов. Тот же Азербайджан является одним из лидеров движения стран неприсоединения ни к одному военному блоку. А это прежде всего говорит о самостоятельности страны, которая в обмен на несколько десятков миллионов долларов по программе европейского партнерства не поступится безопасностью своих граждан. Более того, эти деньги выглядят на мой взгляд мизерными на фоне общего благосостояния страны, которая, даже понеся огромные затраты в результате боевых действий, имеет золотовалютные запасы в размере более 50-ти миллиардов долларов и с успехом развивает свою экономику. Что значат десятки миллионов Восточного Партнерства на фоне желания крупнейших компаний Италии, Германии и иных стран вложить сотни миллионов долларов в экономику страны, в том числе занимаясь восстановлением возвращенных оккупированных земель?

В этих вопросах и кроется ответ на то, что делать Азербайджану, чтобы не повторить судьбы Беларуси. Ваша страна, и давайте это открыто признаем, более стабильна экономически и политически, чем Беларусь, которая при этом отказалась от денег партнерства, и именно поэтому Азербайджану вообще не стоит переживать по поводу неких проблем в случае давления Евросоюза. Это Европа должна быть прежде всего, на мой взгляд, заинтересована в сохранении отношений с Азербайджаном, у которого всегда есть пути для манёвра, и он имеет в партнерах и союзниках такие мощные державы как Турция и Россия.

Что касается иных стран, которые получили благодаря участию в Восточном Партнерстве возможность свободного перемещения по Европе, так в этом я не вижу никаких особых преимуществ для самих стран, особенно на фоне мировой пандемии коронавируса, которая закрыла в своё время границы и внутри Евросоюза. А граждане той же Украины, Грузии и Молдавии никогда не имели особых приоритетов при получении свободного въезда в Европу. Как туристы, пожалуйста, а как работники — только в основном нелегалами.

Резюмируя могу предположить, что Восточное Партнерство если и несёт несомненные плюсы в его участии со стороны Азербайджана, то не настолько чтобы поступаться национальными интересами в случае оказания давления на Баку. Беларусь сделала свой выбор, когда ей самой не оставили иного выхода из ситуации, и на мой взгляд он правильный. Азербайджан же, на мой взгляд, будет входить в программу ЕС до тех пор, пока она не станет инструментом открытого давления на страну, и в этом случае выход из программы не станет катастрофой для государства, имеющего сильную экономику, армию и надёжных союзников.