Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TV 100 заявил, что «Азербайджан подал заявку на членство в «Исламской восьмерке».

Об организации D-8, наверное, мало кто слышал. Это организация экономического сотрудничества восьми развивающихся исламских стран («Исламская восьмерка», D-8). У истоков создания организации в 1997 году стоял ныне покойный премьер-министр Турции того периода Неджмеддин Эрбакан.

Именно по его инициативе 15 июня 1997 года на саммите глав государств и правительств была принята «Стамбульская декларация», открывшая новую страницу в диалоге развивающихся исламских государств.

Целью новой организации, численность населения стран-участниц которой на сегодня составляет 1,2 млрд человек, стало повышение благосостояния стран, входящих в эту организацию.

Членами «Исламской восьмерки» выступили: Турция, Нигерия, Египет, Пакистан, Индонезия, Иран, Малайзия и Бангладеш.

Среди целей D-8 на первый план выходят: улучшение положения стран-членов в мировой экономике, выявление новых возможностей в коммерческих связях, расширение участия в процессах принятия решений на международном уровне и повышение уровня жизни населения.

D-8 также является форумом, который не влияет негативно на двусторонние или многосторонние обязательства стран-членов в рамках других международных и региональных организаций.

В 12-ю годовщину создания D-8 премьер Эрбакан заявил: «Необходимо сформировать новый справедливый миропорядок вместо действующего, где царит насилие. D-8 — это шаг к созданию нового мира счастья и справедливого порядка».

С момента своего создания D-8 страны «Исламской восьмерки» сотрудничают в различных региональных и глобальных вопросах.

D-8 также имеет статус наблюдателя в ООН, наладила сотрудничество с Конференцией ООН по торговле и развитию, Исламским банком развития и рядом других организаций.

Сейчас многие страны мира находятся в поисках кооперации и объединения вокруг глобальных экономических и политических организаций. Слова «мир меняется», сегодня не просто слова, а та реальность, в которой мы сейчас находимся.

Новый мир – это децентрализованный многополярный мир с разными центрами притяжения. Это глобальный тренд современной политики, которая еще находится на стадии формирования и тут важно не быть на задворках истории и не отставать от общемировых процессов.

Такие страны как Иран, Египет, Саудовская Аравия и Казахстан собираются подавать на членство в БРИКС. Другой вопрос, что данная организация никак не проявляет себя как живая структура. С учетом войны России в Украине, международной изоляции России и экономических санкций, делает эту структуру токсичной.

Однако реальность такова, что санкции США против таких стран как Россия, Иран, в перспективе Китая, выводит эти страны из одной финансово и политической плоскости в альтернативную. Процесс сложный, однако если эти страны смогут договориться и добиться создания клонированной финансовой и политической альтернативной системы, то это означает, что будет два параллельных мира со своими законами и правилами.

D-8 это «исламская параллель» существующему миропорядку, вызов которой бросил ныне покойный Неджмеддин Эрбакан. За что собственно его самого свергли, но поменять парадигму, которую он заложил с глубоким взглядом на будущее, никто так и не смог. Более того, Раджеб Тайип Эрдоган продолжил этот курс. Поэтому сегодня D-8 начинает обретать более понятные и серьезные очертания.

Азербайджан ни по структуре своей экономики, ни численности населения не идет в ногу со странами D-8. Однако это не означает, что Азербайджан не может стать одним из ключевых игроков в данной организации. Вопрос в экономической способности предложения и конкуренции.

У Азербайджана нет выходов к мировому океану, однако этот географический недостаток правительство Азербайджана пытается компенсировать, превратив страну в сухопутный транспортный узел, связывающий разные регионы.

Однако и тут не все так просто. Международная логистика не может работать по внутренним азербайджанским правилам. Она работает по международной правовой базе, которую Азербайджан еще не полностью принял.

К примеру, Азербайджан сейчас в регионе Южного Кавказа самая дорогая транзитная страна, с одной стороны, а с другой — самая сложная на проверку транзитных грузов, что затрудняет процесс, а также увеличивает временные промежутки. Поэтому Азербайджан должен будет менять существующие правила.

Возможно, в гостаможне будут структурные реформы и по транзитным маршрутам будут приняты отдельные законы и правила. Поэтому Азербайджан, как страна с относительно скромной численностью населения и экономической мощностью, сегодня пытается найти свое место в разных геоэкономических конфигурациях.