Что будет с кредитами и работой мобилизованных граждан?

Объявленная в стране частичная мобилизация рождает вопросы к кредитным и прочим задолженностям и обязательствам мобилизованных. На сегодняшний день в большинстве своем работодатели сохраняют рабочие места и зарплаты за призванными в армию, а банки уже заявили о пролонгации их кредитов.

О том, как регулируется законодательством этот вопрос, в беседе с корреспондентом «Зеркало» рассказал юрист и финансист Акрам Гасанов:

По его словам, следуя Гражданскому кодексу, мы имеем дело с форс-мажором – обстоятельством непреодолимой силы, из-за которого человек не может исполнить свои обязательства. Сегодня широко обсуждается вопрос о кредитах попавших под частичную мобилизацию граждан, однако это лишь эпизод среди прочих обстоятельств, охваченных гражданско-правовыми отношениями, поскольку у мобилизованных могут быть не только банковские долги, но кредиты в торговых сетях и прочие обязательства, в том числе не денежного характера.

Скажем, мастер взял вперед денег за ремонт, но не смог выполнить обязательства, будучи призван на фронт. «Среди моих коллег мобилизовано немало адвокатов, и у них могут быть текущие договоры, по которым были уплачены деньги. Например, адвокат взялся представлять интересы клиента в суде и теперь не может это сделать, поскольку призван в армию. По Гражданскому кодексу мы имеем дело с форс-мажором – чрезвычайным обстоятельством, которое заставляет действовать вопреки намерениям», — сказал собеседник, отметив, что по закону мобилизованные граждане не будут нести никакой ответственности за просрочку по кредитам, но могут выполнить свои денежные обязательства после возвращения.

Другой вопрос – нефинансовые договоры. Так, если мастер взял деньги за ремонт и не смог выполнить работу, поскольку был призван в армию, а заказчик не мог дождаться, и сделал все сам, форс-мажорное обстоятельство не предусматривает каких-либо штрафов в отношении мобилизованного, но по возвращении по закону следует вернуть деньги.

Банковские долги наших граждан, сражающихся за целостность страны, могут быть списаны, считает собеседник. В случае с потребительскими кредитами – это небольшая сумма и финансовые структуры могут себе это позволить:

«По закону никакой просрочки, пени и штрафов в этом случае быть не может. Считаю, что это действительно также в отношении членов семей мобилизованных граждан — если супруга взяла кредит, полагаясь на доходы мужа, а его призвали в армию. В любом случае, члены семьи должны оповестить кредитора о призыве в ряды Азербайджанской армии. Мы говорим о законе, но есть и другая сторона вопроса – моральная. Кредитно-финансовые организации могут простить долги людей, воюющих за нашу землю. Естественно, что для банка и любого другого кредитора это убытки, в том числе из-за просрочки по кредитам. Государство может взять на себя эти расходы, а может и не брать — у государства нет такой обязанности. Это полностью риск банков и кредиторов. Но, полагаю, что банки и иные кредиторы вполне способны справиться с этими проблемами самостоятельно», — говорит он.

Согласно планам, утвержденным для проведения частичной мобилизации, к комплектации армии привлекаются находящиеся в запасе солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, а также офицеры, в зависимости от воинского звания, в возрасте до 50 лет и старше.У подавляющего большинства людей до 35-ти лет нет крупных кредитов, считает Гасанов.

Сегодня иные банки, даже государственные, по примеру МБА, перечисляют средства в Фонд поддержки армии. «Думаю, для поддержки банкам было бы достаточно списать долги наших бойцов и их семей. Не говорю о бизнес кредитах, поскольку здесь могут быть крупные суммы, но списать потребительские кредиты финансовым структурам под силу. Это именно тот случай, когда не нужно ждать помощи у правительства. У государства много других расходов в связи с войной и банки могли бы помочь семьям азербайджанских солдат самостоятельно. В целом же нельзя исключать, что война усилила риски кредитных организаций, однако это не такие большие деньги – речь о частичной мобилизации, призвано не так уж много людей и не у всех у них есть долги», — по мнению эксперта, ситуация чревата падением объемов кредитования. Это естественно для экономических кризисов, в числе которых и войны.

Кредитование и так замедлилось из-за пандемии, но теперь уменьшится еще больше, сказал аналитик: «Верю, что после победы наша экономика будет развиваться еще динамичнее. Однако в ближайшее время, пока идут бои, банки в своей кредитной политике, хоть и негласно, будут учитывать вероятность призыва заемщика». При этом сам по себе факт военного положения не накладывает никаких обязательств на банки, говорит собеседник. Но есть и моральная сторона –вопрос: будут ли банки требовать долги у семей погибших, особенно волнует общество.

Однозначно, во время войны и в мирное время любой заемщик отвечает по долгам своим имуществом. В случае смерти члена семьи, долг может быть погашен за счет имущества умершего, т.е. наследники по закону оплачивают долг в размере полученного наследства. Естественно, члены семьи не отвечают за долг только по факту родства. Дай Бог, чтобы у нас было мало жертв. Однако государство и состоятельные граждане могут помочь семьям погибших бойцов. С моральной точки зрения, имущество погибших лучше оставить их родным».

«Банки можно понять, но у нас немало состоятельных граждан, нельзя исключать и роль государства, добрую волю самих финансовых структур. Страхование жизни по кредиту есть не у всех, и в основном этот инструмент используется при ипотечном кредитовании и предполагает, что страховая компания полностью возместит банку кредит в случае гибели заемщика», — продолжил он.

Сегодня работодатели сохраняют рабочие места и зарплаты граждан, призванных в армию. Однако в действующем законодательстве нет точного ответа на этот вопрос. По трудовому кодексу рабочее место и заработная плата сохраняется для тех, кто призван на действительную срочную службу. Однако в случае с мобилизацией Трудовой кодекс не оговаривает точно этот момент. «По моим сведениям, сегодня все работодатели сохраняют рабочие места и зарплаты за мобилизованными гражданами. Однако этого нет в законе и этот пробел необходимо заполнить», считает юрист.

Таня Самсонова